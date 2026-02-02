Araç sahipleri dikkat! MTV ödemelerinde son gün

Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) 1 Ocak'ta başlayan ilk taksit ödeme dönemi bugün sona eriyor. Araç sahiplerinin gecikme faiziyle karşılaşmaması için ödemelerini gün içinde tamamlaması gerekiyor.

MTV ödemeleri; vergi daireleri, PTT ve banka şubeleri aracılığıyla yapılabiliyor. Bunun yanı sıra bankaların internet şubeleri ve mobil uygulamaları üzerinden de ödeme imkânı bulunuyor.

Vergi, Dijital Vergi Dairesi sistemi üzerinden de ödenebiliyor. Bu işlem için plaka bilgisi, T.C. kimlik numarası ve aracın tescil tarihi yeterli oluyor. Dijital sistemler 00.10 ile 23.50 saatleri arasında hizmet veriyor.

Öte yandan araç muayenesinin yapılabilmesi için MTV dâhil tüm vergi borçlarının ödenmiş olması şart. Süresi içinde ödeme yapılmaması halinde ise gecikme faizi uygulanıyor.