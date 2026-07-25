Araç sahipleri dikkat: Ödemeyen gecikme faiziyle karşılaşacak

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Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) 2026 yılı ikinci taksit ödemeleri için süre daralıyor.

Araç sahiplerinin ödemelerini 31 Temmuz Cuma gününe kadar tamamlaması gerekiyor.

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren MTV'nin ikinci taksit ödeme dönemi 1 Temmuz itibarıyla başladı. Yılda iki kez tahsil edilen vergi, ocak ve temmuz aylarında iki eşit taksit halinde ödeniyor.

İkinci taksit için belirlenen ödeme süresi 31 Temmuz Cuma günü sona erecek.

MTV ödemesi nasıl yapılır?

Araç sahipleri MTV ödemelerini vergi daireleri, PTT ve banka şubeleri aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Ödemeler ayrıca Dijital Vergi Dairesi ile bankaların internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecek.

MTV'nin ikinci taksitini 31 Temmuz'a kadar ödemeyen araç sahiplerine gecikme faizi uygulanacak.