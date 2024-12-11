Araç satışında yeni dönem: E-ticaret devi Amazon, internetten sıfır Hyundai araç satışına başladı

E-ticaret devi Amazon, otomotiv sektörüne iddialı bir giriş yaparak Hyundai marka araçların çevrimiçi satışını başlattı. ABD genelinde 48 şehirde hizmete sunulan sistem, kullanıcıların Hyundai bayilerindeki sıfır araçları Amazon web sitesi veya uygulaması üzerinden incelemesine, sipariş vermesine ve teslimat tarihini planlamasına olanak tanıyor.

Şeffaf fiyatlandırma ve kolay işlem süreci

Amazon, sistemin en büyük avantajlarından birinin "şeffaf fiyatlandırma" olduğunu belirtti. Gizli masraflardan arındırılmış bir satın alma süreci sunan platform, belge ücretleri veya ek bayi maliyetleri olmadan araç alımını mümkün kılıyor.

Amazon Autos küresel başkanı Fan Jin, "Müşterilerimize Amazon'dan bekledikleri kolaylığı ve şeffaflığı otomobil alışverişine taşıyoruz. Hyundai'nin ilk lansman ortağımız olmasından memnuniyet duyuyoruz. Program büyüdükçe daha fazla markayı sisteme eklemeyi hedefliyoruz" dedi.

Araç takası ve finansman kolaylığı

Amazon, mevcut araçlarını takas etmek isteyen müşterilere de hizmet sunuyor. Araçlarının anlık piyasa değerini öğrenen kullanıcılar, finansman seçenekleri veya doğrudan ödeme gibi esnek satın alma çözümlerinden yararlanabiliyor.

Fan Jin, "Bayilerle ortak çalışarak araç alımını daha şeffaf, müşteri dostu ve erişilebilir hale getirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sektörde yenilikçi bir adım

CarMax ve Carvana gibi platformlar yalnızca ikinci el araç satışına odaklanırken, Amazon'un Hyundai iş birliği sıfır araç satışında sektörde bir ilk olma özelliği taşıyor. Tesla ve Polestar gibi markalar ise sınırlı eyaletlerde showroom tabanlı satış yapabiliyor.

Hyundai, çevrimiçi satış hamlesiyle müşteri memnuniyetini artırmayı ve bayilik deneyimini geliştirmeyi amaçlıyor. Amazon, önümüzdeki yıl daha fazla Hyundai bayisini ve yeni otomobil markalarını hizmet kapsamına dahil etmeyi planlıyor.

Bu yenilik, dijital alışveriş dünyasında otomobil satın alma deneyimine farklı bir boyut kazandırarak sektörde rekabeti yeniden şekillendirecek gibi görünüyor.