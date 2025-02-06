Aracını yenilemek isteyenlere Toyota'dan şubat ayına özel fırsatlar

2025'te yeni bir Toyota sahibi olmaya karar verenlere özel olarak düzenlenen Şubat kampanyasında marka, benzinli, tam hibrit ve hafif ticari araçlara yönelik nakit alım indirimi ve kredi fırsatları sunuyor.

290 bin lira indirim fırsatı

Corolla Benzinli modelinde 290 bin lira indirim fırsatıyla birlikte 1.5 Vision Plus MDS versiyonu, 1 milyon 370 bin liradan başlayan fiyatlarla sunuluyor. Corolla Sedan'ın tam hibrit versiyonu ise 1 milyon 830 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Türkiye'de üretilen Toyota C-HR Hybrid ise 1 milyon 757 bin liradan başlayan fiyatlarla tercih edilebiliyor.

Tercihini SUV'den yana kullananlara özel teklif

Toyota'nın SUV modeli Corolla Cross Hybrid modeli ise 300 bin liraya varan indirimle birlikte 1 milyon 780 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

12 ay vadeli yüzde 1.49 faiz oranlı kredi seçeneği

Kampanya kapsamında 1.8 Hybrid Flame e-CVT ve 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT versiyonları için 200 bin lira, 12 ay vadeli yüzde 1.49 faiz oranlı kredi fırsatı da sunuluyor.

Hafif ticari araç modellerinde Şubat ayına özel...

Hafif ticari araç modellerinden Hilux'un fiyatı, 116 bin liraya varan indirimle 1 milyon 943 bin 500 liradan başlıyor. Proace City modeli 1 milyon 188 bin liradan başlayan fiyatlarla, Proace City Cargo modeli ise 893 bin 500 liradan satışa sunuluyor. Proace City Cargo müşterileri için 175 bin liraya kadar 12 ay vadeli yüzde 0.99 faiz oranlı kredi fırsatı da kampanya kapsamında yer alıyor.

Yüzde 100'e kadar kredi avantajı

Marka'nın Hilux, Proace City ve Proace City Cargo modellerinde Şubat ayında indirimlerin yanı sıra ALJ Finans tarafından sunulan özel kredi imkanları da müşterilere sunuluyor. Tüzel müşteriler ve şahıs şirketleri için binek ve hafif ticari araç modellerinde, bireysel müşteriler için ise hafif ticari araç modellerinde yüzde 100'e kadar kredi avantajı sağlanıyor.