Araçların 1,6 milyonu ağır kusurlu çıktı

Türkiye'de araç muaye­ne işlemleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ko­ordinesinde yürütülüyor. Mua­yenelerin daha etkin ve sağlık­lı yapılabilmesi için söz konusu çalışmalar kamu ve özel sektör işbirliğiyle sürdürülüyor. Ulaş­tırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaş­tırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü verilerine gö­re, Türkiye'de 219'u sabit, 76'sı seyyar, 19'u seyyar traktör ve 7'si motosiklet olmak üzere toplam 320 muayene istasyonu bulunu­yor. İstasyonlarda, bu yılın ilk 6 ayında 7 milyon 890 bin 520 araç muayene edildi. Bu araçların 5 milyon 804 bin 46'sının hafif ku­surlu, 1 milyon 621 bin 777'si­nin ağır kusurlu, 71 bin 362'sinin emniyetsiz, 393 bin 335'inin ku­sursuz olduğu belirlendi.

Fren sistemleri ilk sırada

Muayeneden geçemeyen araçlarda fren sistemleri, fren kuvvetleri ve lambaları, emniyet kemerleri, geri vites lambası, ön fren hortumları, yakıt sistemle­ri ile yolcu araçlarının koltukları en çok kusur tespit edilen aksam ve sistemler oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Ura­loğlu, sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde trafik kazala­rının en fazla sürücü hataların­dan kaynaklandığını belirterek, araçların teknik kusurlarının ikinci neden olarak öne çıktığı­nı söyledi.

Muayene sürecinde ağır ku­surlu veya emniyetsiz oldu­ğundan trafik güvenliğini teh­dit ettiği belirlenen araçların muayenelerinin bu kusurlar gi­derildikten sonra onaylandığı­nı vurgulayan Uraloğlu, böyle­ce risk oluşturabilecek araçların trafiğe çıkmasının engellendiği­ni bildirdi.

Uraloğlu, "Bir yandan yolların altyapısını güçlendirirken diğer yandan da araç muayene siste­miyle Türkiye'de yılda ortalama 100 binin üzerinde trafik kazası­nın önüne geçilmesini sağlıyo­ruz. Kara ulaşımı kaynaklı kar­bon emisyonu, yakıt verimlili­ği ve araçların işletme giderleri gibi birçok alanda da ülkemize katkı sağlamanın gururunu ya­şıyoruz" diye konuştu.