Google Haberler

Araçların 1,6 milyonu ağır kusurlu çıktı

Türkiye'de yılın ilk yarısında yaklaşık 7,9 milyon araç muayeneden geçirildi. Buna göre, araçların 5 milyon 804 bin 46'sı hafif kusurlu, 1 milyon 621 bin 777'si ağır kusurlu, 71 bin 362'si emniyetsiz, 393 bin 335'i kusursuz bulundu.

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Araçların 1,6 milyonu ağır kusurlu çıktı

Türkiye'de araç muaye­ne işlemleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ko­ordinesinde yürütülüyor. Mua­yenelerin daha etkin ve sağlık­lı yapılabilmesi için söz konusu çalışmalar kamu ve özel sektör işbirliğiyle sürdürülüyor. Ulaş­tırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaş­tırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü verilerine gö­re, Türkiye'de 219'u sabit, 76'sı seyyar, 19'u seyyar traktör ve 7'si motosiklet olmak üzere toplam 320 muayene istasyonu bulunu­yor. İstasyonlarda, bu yılın ilk 6 ayında 7 milyon 890 bin 520 araç muayene edildi. Bu araçların 5 milyon 804 bin 46'sının hafif ku­surlu, 1 milyon 621 bin 777'si­nin ağır kusurlu, 71 bin 362'sinin emniyetsiz, 393 bin 335'inin ku­sursuz olduğu belirlendi.

Fren sistemleri ilk sırada

Muayeneden geçemeyen araçlarda fren sistemleri, fren kuvvetleri ve lambaları, emniyet kemerleri, geri vites lambası, ön fren hortumları, yakıt sistemle­ri ile yolcu araçlarının koltukları en çok kusur tespit edilen aksam ve sistemler oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Ura­loğlu, sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde trafik kazala­rının en fazla sürücü hataların­dan kaynaklandığını belirterek, araçların teknik kusurlarının ikinci neden olarak öne çıktığı­nı söyledi.

Muayene sürecinde ağır ku­surlu veya emniyetsiz oldu­ğundan trafik güvenliğini teh­dit ettiği belirlenen araçların muayenelerinin bu kusurlar gi­derildikten sonra onaylandığı­nı vurgulayan Uraloğlu, böyle­ce risk oluşturabilecek araçların trafiğe çıkmasının engellendiği­ni bildirdi.

Uraloğlu, "Bir yandan yolların altyapısını güçlendirirken diğer yandan da araç muayene siste­miyle Türkiye'de yılda ortalama 100 binin üzerinde trafik kazası­nın önüne geçilmesini sağlıyo­ruz. Kara ulaşımı kaynaklı kar­bon emisyonu, yakıt verimlili­ği ve araçların işletme giderleri gibi birçok alanda da ülkemize katkı sağlamanın gururunu ya­şıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
Çok Okunanlar