Aralık ayında AB'de ticari araç satışları yüzde 4,2 azaldı

Avrupa Otomobil İhracatçıları Birliği (ACEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, AB'de Aralık ayında yeni ticari araç satışları yüzde 4,2 azalarak 170 bin 122 adet olarak gerçekleşti.

Satışların azalmasında talebin yüzde 85'ini oluşturan van tipi araçların satışındaki gerileme etkili oldu. Dönem içinde satışlar Almanya'da yüzde 4,7

İspanya'da yüzde 2,3 artarken İtalya'da yüzde 9,4, Fransa'da ise yüzde 2,1 azaldı.



2020 yılı genelinde ise AB ticari araç satışları yüzde 18,9 düşerek 1,7 milyon adet olarak gerçekleşti. Satışların azalmasında Eylül ve Kasım aylarında görülen satış artışlarına karşın Covid19 süreci etkili oldu.



2020 yılında Danimarka hariç tüm AB ülkelerinde ticari araç satışları çift haneli azaldı. Satışların en çok azaldığı ülkeler yüzde 26,1'le İspanya, yüzde 16,9'la Fransa, yüzde 15,1'le İtalya, yüzde 14,8'le Almanya oldu.