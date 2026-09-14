Artık yapay zekâ otomobilden önce servise girecek

Otomotiv sektörünün satış sonrası hizmetler alanın­daki en büyük buluşma­larından biri olan Automechani­ka Frankfurt 2026, Almanya'nın Frankfurt kentinde kapılarını aç­tı. 8-12 Eylül tarihleri arasında düzenlenen fuarda 80'den fazla ülkeden yaklaşık 4 bin 400 şirket, otomotiv servislerinden yedek parçaya, elektrikli araç teknolo­jilerinden yapay zekâ uygulama­larına kadar sektörün geleceğini şekillendirecek ürün ve çözüm­lerini sergiledi. Yaklaşık 300 bin metrekarelik fuar alanında dü­zenlenen organizasyonda katı­lımcı sayısı önceki etkinliğe gö­re yaklaşık yüzde 5 arttı. Yapay zekâ, araç verisi, uzaktan teşhis, elektrikli araçların bakımı, yük­sek voltajlı bataryaların onarımı, yeniden üretim, yazılım tanım­lı araçlar ve siber güvenlik, satış sonrası sektörünün yeni günde­mini oluşturdu.

Doğal dille iletişim daha gelmeden teşhis

Fuardan çıkan en dikkat çekici mesajlardan biri, yapay zekânın otomobilden önce servis ve sa­tış sonrası hizmetlere yerleşme­ye başlaması oldu. IBM Institu­te for Business Value tarafından hazırlanan “AI in Motion – Re­inventing Automotive Aftersa­les” çalışması kapsamında yapay zekânın satış sonrası pazarda ye­ni gelir alanları oluşturma potan­siyeli ele alındı. Bu dönüşümün somut örneklerinden biri ZF Af­termarket'in AI Voice Agent çö­zümü oldu. Yapay zekâ destekli sistem müşterilerle doğal dilde iletişim kurabiliyor, aracın mar­ka ve modelini, talep edilen servis işlemini anlayabiliyor ve uygun randevunun oluşturulmasına yardımcı oluyor. Böylece servis süreci araç kapıya geldiğinde de­ğil, müşteri daha telefondayken başlayabiliyor. Markanın yakla­şımı yalnızca müşteri kabulüy­le sınırlı değil. Şirket, araçlardan alınan veriyi uzaktan teşhis, ser­vis planlaması ve parça tedari­kiyle birleştirmeye çalışıyor.

Tedarik sanayinde marka çeşitliliği artıyor

ZF Bus Connect ve [pro]Di­agnostics tarafındaki çözümler, özellikle ticari araçlarda uzak­tan teşhisin kapsamını genişle­tiyor. Araçtan alınan veriler CAN Tunnel üzerinden teşhis sistemi­ne aktarılırken teknisyenler araç servise gelmeden önce arıza kod­larını ve çeşitli canlı verileri in­celeyebiliyor. ZF SCALAR Asset Insights ise filolardan gelen tek­nik verileri analiz ederek araçla­rın durumunun daha yakından takip edilmesini sağlıyor. Böyle­ce servis anlayışı, araç arızalan­dıktan sonra müdahale etmek­ten, arızayı mümkün ol­duğunca önceden tespit etme­ye doğru ilerliyor. Frankfurt'ta dikkat çeken bir diğer başlık ise otomotiv pazarındaki marka çe­şitliliğinin satış sonrası sektöre yansıması oldu. PHINIA, Delphi markasıyla Avrupa ve Orta Do­ğu-Afrika aftermarket pazarın­daki ürün kapsamını genişletir­ken özellikle yeni araç markaları ve Çinli üreticiler için uygulama kapsamını artırıyor. Şirketin fu­arda sergilediği çözümler ara­sında elektronik sistemler, güç elektroniği, yakıt yönetimi, şasi, teşhis ve elektrikli araçlara yö­nelik ürünler bulunuyor. ZF'nin TRW markası altında geliştirdiği DTEC fren balatası ve disk kom­binasyonu, testlerde geleneksel sistemlere göre PM10 partikül emisyonlarında yüzde 80'e kadar azalma sağladığını açıkladı. Böy­lece Euro 7 ile birlikte otomotiv­de çevre tartışmasının yalnızca egzoz gazlarına odaklanmayaca­ğı görülüyor.

Elektrikli otomobil servislerinin iş şekli değişiyor

Elektrikli araçların yaygınlaş­masıyla birlikte servislerin iş ya­pış biçimi de değişiyor. Gelenek­sel motor ve şanzıman bakımının yanında yüksek voltaj sistemle­ri, batarya teşhisi, inverter, elekt­rik motoru ve elektrikli aktarma organlarının onarımı öne çıkıyor. Automechanika'da yüksek voltajlı bataryaların güvenli şekilde teşhis ve onarılmasına yönelik eğitim ve servis çözümleri dikkat çekti. [pro] Tech servis ağı kapsamında sunu­lan yüksek voltaj batarya eğitimle­ri de yalnızca servis ekipmanından ibaret değil. Elektrikli araçlarda “parçayı komple değiştir” yaklaşı­mının yerine, arızalı komponen­tin tespit edilerek mümkün oldu­ğunca onarılması ve yeniden kulla­nılması hedefleniyor. Autocraft'ın elektrikli araç bataryalarının ona­rılması ve yeniden kullanıma ha­zırlanmasına yönelik REVIVE EV Battery Workshops çözümü bu alandaki dikkat çekici örneklerden biri olurken, AVILOO gibi şirketler de bağımsız batarya testleri ve ba­tarya sağlığının ölçülmesine yöne­lik çözümlerini öne çıkardı.

Güneş enerjisiyle 3 bin km

Sodyum-iyon teknolojisi, özellikle maliyet ve hammadde çeşitliliği açısından lityum-iyon teknolojisine alternatif olarak farklı kullanım alanlarıyla sergilenirken, süperkapasitörler de geleneksel yardımcı akülere alternatif çözümler arasında öne çıktı. Güneş enerjisiyle 3 bin kilometre yol kat eden lux025 güneş otomobili, uzun menzil hedefini ortaya koyan muc022 ve otonom yarış otomobili fuarın dikkat çeken projeleri arasında yer alıyor.

Türk tedarikçiler Frankfurt’a çıkarma yaptı

Automechanika Frankfurt 2026’da Türk firmaları da güçlü bir katılımla yer aldı. Türkiye, fuar alanındaki geniş ve dikkat çekici standlarıyla öne çıkarken, Türk otomotiv tedarik sanayisinin farklı alanlardaki ürün ve çözümleri uluslararası sektör temsilcileriyle buluştu. Girişten itibaren dikkat çeken “Türkiye” ve “Turkish Automotive” stantlarında kalibre borudan alüminyum ürünlere, yağlama ekipmanlarından çeşitli otomotiv parçalarına kadar geniş bir ürün gamı sergileniyor. Türk firmalarının Frankfurt’taki varlığı, Türkiye’nin otomotiv tedarik sanayisindeki üretim gücünün ve ihracat kabiliyetinin de önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

“Türkiye’yi hesaba katmadan küresel strateji oluşturamazsınız”

DÜNYA Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulunan ZF Aftermarket Global CEO’su Philippe Colpron, Automechanika Frankfurt 2026 kapsamında Türkiye’nin şirket açısından konumunu ve gelecek planlarını değerlendirdi. Türkiye’nin önemli dünya ekonomilerinden biri olduğunu belirten Colpron, şirketin küresel stratejisinde Türkiye’nin mutlaka dikkate alınması gerektiğini söyledi. “Türkiye’nin buradaki rolünü hesaba katmadan küresel bir strateji oluşturamazsınız” diyen Colpron, Türkiye’nin sunduğu fırsatların göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı. Türkiye’deki güçlü ekibe de dikkat çeken Colpron, müşteri tabanı ve ürün penetrasyonu açısından olgun bir yapıya sahip olduklarını ifade etti. Türkiye’deki yatırımın yalnızca üretimden ibaret olmadığını belirten Colpron, insan kaynağının da önemli bir alan olduğunu söyledi. Colpron, “Yatırım dediğimizde bu insanlar da olabilir. Küresel görevlerimizden bazılarını Türkiye’deki ekiplerle yürütüyoruz” ifadelerini kullandı. Türkiye otomotiv pazarındaki değişime de değinen Colpron, özellikle elektrikli ve elektrifiye araçların yayılım hızının dikkat çekici olduğunu belirtti. İki yıl önce Türkiye’deki müşterilerin elektrikli araçların yaygınlaşmasının 15 yılı bulabileceğini düşündüğünü aktaran Colpron, bugün ise dönüşümün çok daha hızlı gerçekleştiğini ifade etti. ZF’nin satış sonrası pazarda da bu dönüşüme hazırlandığını belirten Colpron, elektrikli araçlarla birlikte değişen bakım ihtiyaçlarına karşı ürün, teşhis sistemleri ve yüksek voltaj eğitimlerine yatırım yaptıklarını söyledi.