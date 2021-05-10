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Asya’da otomotiv şirketlerinden teknoloji ortaklığı

Asya’lı otomotiv üreticileri Suzuki, Subaru, Daihatsu, Toyota ve Mazda teknoloji ortaklığı yapacaklarını duyurdular.

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Otomotiv endüstrisi büyük bir teknolojik dönüşümden geçerken dünya  devi otomotiv şirketleri de beklentilere daha hızlı ve güvenli şekilde  yanıt vermek üzere güçlerini birleştiriyor. Özellikle sürekli gelişen  ve yenilenen bağlanabilirlik teknolojilerine hızlı şekilde yanıt  vermek isteyen Suzuki, Subaru, Daihatsu, Toyota ve Mazda markaları  yeni nesil araç iletişim cihazlarına ait çözümleri ortak geliştirmek  üzere anlaştı. Anlaşma kapsamında, daha güvenli ve daha uygun  bağlantılı hizmetler için iletişim sistemleri standartlaştırılacak. 

Bu sayede, ortak iletişim sistemleri ve bağlantılı hizmetler  kullanılarak otomobillerle toplumların birbirine daha kolay bir  şekilde bağlanması hedefleniyor.

Otomotiv endüstrisine ciddi bir değişim getiren bağlanabilirlik,  bulut, yapay zeka, otonom ve elektrik gibi teknolojiler otomobilleri  çevresiyle sürekli bağlantıda kalan araçlar haline getiriyor. Bu  alandaki teknolojiler hızla ilerlerken üreticiler de bağımsız olarak  araç iletişim cihazları ve çözümleri geliştirmeyi sürdürüyor. Öyle ki,  uzaktan çalıştırma işlevleri gibi temel bağlanabilirlik hizmetlerinde  bile, her bir şirket ilgili kaynakları geliştirme ve işleme noktasında  farklı bir yaklaşım benimsiyor. Bu noktadan hareketle, tüketicilere  mümkün olan en kısa sürede daha güvenli ve daha uygun bağlantı  çözümleri sunmak isteyen otomotiv üreticileri, küresel işbirliğine  giderek ortak çözümler sunmaya başladı. Suzuki, Subaru, Daihatsu, Toyota ve Mazda yeni nesil araç iletişim cihazlarına ait çözümleri  ortak geliştirmek üzere anlaştı. Anlaşma kapsamında, daha güvenli ve  daha uygun bağlantılı hizmetler için iletişim sistemleri  standartlaştırılacak ve ortak iletişim sistemleri ve bağlantılı  hizmetler kullanılarak otomobillerle toplumlar birbirine bağlanacak.

Suzuki, Subaru, Daihatsu ve Mazda markaları bugüne kadar Toyota  tarafından geliştirilen temel araç iletişim teknolojilerine kendi  teknolojilerini entegre ediyordu. Anlaşmayla birlikte şirketler, yeni  nesil bağlantılı otomobiller için  araçlardan ağlara ve araç iletişim  cihaz merkezine kadar ortak bağlanabilirlik özelliklerine sahip  sistemler kuracaklar. Sonuç olarak, araçlar ve araç iletişim cihazı  merkezi arasındaki iletişim kalitesinin iyileştirilmesiyle, müşteriler  ve operatörler arasında daha net telefon görüşmeleri veya daha hızlı  bağlantı olmak üzere müşterilere daha kaliteli ve daha verimli  bağlantılı hizmetler sunulabilecek. Söz konusu ortaklık, ortaklığa  dahil olan her bir şirketin geliştirme yüklerini azaltmaya ve sistem  işletimini ve ek yeni işlevleri içeren versiyon güncellemelerini  kolaylaştırmaya ve bunun yanı sıra tesis ve personel gibi kaynakları  optimize etmeye yardımcı olacak. Anlaşmayı imzalayan şirketler,  insanların yaşamlarını iyileştiren ve sosyal sorunları çözen hizmetler  geliştirmeye devam ederken, üzerinde anlaşmaya varılan ortak  geliştirme ile ilgili benzer fikirlere sahip ortaklarla iş birliği  yapmayı da değerlendirecekler.

Ortak altyapı iletişim cihazlarının gelişimini hızlandırıyor

Otomotiv sektörüne ciddi bir değişim getiren CASE (Bağlanabilirlik, Otonom/otomatik, Paylaşımlı ve Elektrikli) alanı ile  bulut  hizmetleri, nesnelerin interneti, büyük veri ve yapay zekâ dahil olmak  üzere teknoloji ve iş dünyasının iletişim ve veri işleme şekillerinde  çok hızlı ilerleme kaydediliyor. Şirketler, bağlantılı aracın temel  işlevleri olan araç iletişim cihazlarının geliştirilmesini ortak  oluşumlarla çözümleyerek müşterilerine mümkün olan en kısa sürede daha  güvenli ve daha uygun bağlantılı hizmetler sunabiliyor. Uygulama ve  hizmetlerin gelişimini şirket içinde bir bölüm olarak konumlandırmak   verimliliği arttırırken araç iletişim cihazlarının gelişimini  hızlandırıyor. Böylece her şirket, söz konusu ortak altyapıyı  kullanarak, kendi uygulamalarını ve hizmetlerini geliştirmek için daha  fazla odaklanabiliyor.