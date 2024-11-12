Audi Brüksel fabrikasına alıcı bulamadı

Belçika basınında çıkan haberlere göre, Alman otomotiv devi Audi, Brüksel’de bulunan fabrikasını elden çıkarma planında aradığı yatırımcıyı bulamadı. Yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı ve lüks elektrikli araç modeli Q8'in üretildiği fabrika, talep düşüşü nedeniyle yeni bir yapılandırmaya gitmişti. Bu çerçevede Q8 modelinin üretiminin Meksika'ya kaydırılacağı açıklanmış, fabrikanın üretim için yeni bir modelle desteklenemeyeceği bilgisi verilmişti.

Eylül ayında, Volkswagen Grubu tarafından Brüksel’deki tesise yeni bir üretim modeli atanmayacağının duyurulması, fabrika çalışanları ve sendikalar tarafından tepkiyle karşılandı. Çalışanlar iş durdurma eylemi yaparak, üretilen araçların anahtarlarına el koymuştu. Audi, fabrikanın geleceği için 20’den fazla yatırımcıyla görüşmeler yürütse de, sonuç alamayınca satış sürecini sonlandırdı. Brüksel fabrikasının Şubat 2025'te kapanacağı resmileşti.