Audi Brüksel fabrikasına alıcı bulamadı
Audi, lüks elektrikli modeli Q8'in üretimini Meksika'ya taşıyarak, talebin azalması nedeniyle Brüksel’deki fabrikasını kapatma kararı aldı. Yaklaşık 3 bin kişiye istihdam sağlayan tesis için 20’den fazla yatırımcıyla görüşen Audi, uygun alıcı bulamayınca alım sürecini sonlandırdı. Fabrikanın Şubat 2025'te kapanması planlanıyor.
Belçika basınında çıkan haberlere göre, Alman otomotiv devi Audi, Brüksel’de bulunan fabrikasını elden çıkarma planında aradığı yatırımcıyı bulamadı. Yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı ve lüks elektrikli araç modeli Q8'in üretildiği fabrika, talep düşüşü nedeniyle yeni bir yapılandırmaya gitmişti. Bu çerçevede Q8 modelinin üretiminin Meksika'ya kaydırılacağı açıklanmış, fabrikanın üretim için yeni bir modelle desteklenemeyeceği bilgisi verilmişti.
Eylül ayında, Volkswagen Grubu tarafından Brüksel’deki tesise yeni bir üretim modeli atanmayacağının duyurulması, fabrika çalışanları ve sendikalar tarafından tepkiyle karşılandı. Çalışanlar iş durdurma eylemi yaparak, üretilen araçların anahtarlarına el koymuştu. Audi, fabrikanın geleceği için 20’den fazla yatırımcıyla görüşmeler yürütse de, sonuç alamayınca satış sürecini sonlandırdı. Brüksel fabrikasının Şubat 2025'te kapanacağı resmileşti.