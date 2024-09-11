Audi Brüksel fabrikasında el konulan 300 arabanın anahtarları iade edildi

Audi Brüksel fabrikasında üretimin durmasına sebep olan ve çalışanların el koyduğu tamamlanmış 300 civarında otomobilin anahtarları, yönetime teslim edildi. Fabrika yönetimi ve çalışan temsilcileri, gündemdeki sorunları çözmek adına önemli bir adım atarak toplantı yapmak üzere bir araya geldi.

Gerilimin ilk adımı: Brüksel fabrikasının yeniden yapılanma adımı

Volkswagen Grubu'na ait Audi markası, temmuz ayında lüks segment elektrikli otomobil modeli Q8'in üretildiği ve yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı Brüksel fabrikasında talebin düşmesi nedeniyle yeniden yapılanmaya gidileceğini, söz konusu modellerin üretimine Meksika'da devam edileceğini açıklamıştı.

Audi yönetimi, geçen hafta Volkswagen Grubu tarafından Brüksel'deki fabrikaya üretim için hiçbir model tahsis edilmediğini bildirmişti. Bu durum fabrika çalışanlarını ve sendikaları rahatsız etmişti. Çalışanlar, işbaşı yapmamış ve üretimi tamamlanmış otomobillerin anahtarlarına el koymuştu. Fabrika yönetimi, işçilerin üretimi normal şekilde sürdürmediği ve el konulan araba anahtarlarını teslim etmediği sürece fabrikanın kapalı tutulacağını, bu süreçte çalışanlara ödeme yapılmayacağını açıklamıştı.

Bütün bu gelişmeler üzerine Audi Brüksel çalışanları, yaşadıkları sorunlara dikkati çekmek üzere 16 Eylül'de Brüksel'de protesto düzenleyeceklerini açıkladı.