Audi ve Porsche'de yazılım krizi! ABD’de 50 bin araç servise çağrıldı

Alman otomotiv devi Volkswagen, bünyesindeki Porsche ve Audi markalarının bazı modellerinde tespit edilen yazılım kaynaklı sorunlar nedeniyle ABD’de 50 bini aşkın aracı geri çağırma kararı aldı.

Geri çağırma kapsamında, 2024 ve 2025 yıllarında üretilmiş 8 bin 571 adet Porsche Macan elektrikli SUV modelinde, geri görüş kamerasının bulanık görüntü vermesi ya da hiç çalışmaması nedeniyle teknik müdahale yapılacak.

Çarpışma riskini artırabilir

Audi tarafında ise yaklaşık 44 bin aracın geri çağrılmasına neden olan arıza, gösterge paneli ekranı ve hız göstergesi gibi kritik sürüş bilgilerini etkileyen dijital kokpit sisteminden kaynaklanıyor. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), bu hatanın, sürüş sırasında uyarı sistemlerinin devre dışı kalmasına ve çarpışma riskinin artmasına yol açabileceğini belirtti.

Audi, geri çağırma kapsamındaki araç sahiplerine ücretsiz yazılım güncellemesi sağlayacak. Sürücüler, yetkili servisler aracılığıyla bu işlemi ücretsiz şekilde yaptırabilecek.

14 model etkilendi

Geri çağırma, belirli dönemlerde üretilen Audi SQ8, A6 Sedan, A7, A8, Q7, Q8, RS6 Avant, RS7, RS Q8, S6 Sedan, S7, S8, A6 Allroad ve SQ7 modellerini kapsıyor.

Audi’nin geri çağırma geçmişi dikkat çekiyor

Volkswagen Grubu’nun son dönemde yaşadığı teknik aksaklıklar, şirketin önceki geri çağırma geçmişiyle birlikte değerlendiriliyor. Daha önce de batarya arızası nedeniyle yaklaşık 14 bin adet ID.4 SUV ve Audi e-tron Sportback modeli geri çağrılmıştı.

Audi’nin daha önce dizel motorlarda emisyon testlerini manipüle ettiği gerekçesiyle ciddi cezalarla karşı karşıya kaldığı biliniyor. Ayrıca Takata hava yastıkları, soğutma sistemi arızaları ve yakıt pompası parçalarındaki üretim hataları nedeniyle geçmişte farklı modellerde geri çağırmalar yapılmıştı.

Hisseler baskı altında

Geri çağırma açıklamaları Volkswagen hisselerini de olumsuz etkiledi. Nisan ayında şirketin hisseleri yaklaşık yüzde 15 oranında değer kaybederken, yatırımcılar gözlerini 30 Nisan 2025’te açıklanacak olan mali sonuçlara çevirdi.