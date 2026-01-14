Audi'de düşüşe rağmen elektrikli araçlar öne çıktı

Alman otomotiv üreticisi Audi, 2025 yılına ilişkin araç teslimat verilerini açıkladı. Şirket, geçen yıl küresel ölçekte toplam 1,62 milyon araç teslim ederek bir önceki yıla göre yüzde 2,9'luk düşüş kaydetti. Buna karşın tamamen elektrikli araç teslimatlarında güçlü bir artış yaşandı. Audi, 2025'te 223 binin üzerinde elektrikli araç teslim ederek bu alanda rekor kırdı. Elektrikli araç teslimatları yıllık bazda yüzde 36 artış gösterdi.

Siparişlerde 'elektrikli' ivmesi

Audi'den yapılan açıklamada, eylül ayından itibaren aylık teslimatların geçen yılın aynı dönemlerinin üzerine çıktığı ve bunun yukarı yönlü bir eğilime işaret ettiği belirtildi. Sipariş tarafında da benzer bir görünüm izlendi. Şirketin toplam siparişleri 2025'te 2024'e göre yüzde 13'ten fazla artarken, elektrikli modellere yönelik siparişlerde artış oranı yaklaşık yüzde 58 olarak kaydedildi.

Audi Yönetim Kurulu Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Üyesi Marco Schubert, “Ürün atağımız yollara çıktı ve teslimat rakamları bunu giderek daha net yansıtıyor. 2025'te özellikle elektrikli modellerde artış sağlamayı başardık,” değerlendirmesinde bulundu. Schubert, Audi A6 e-tron ve Audi Q6 e-tron modellerine olan yoğun talebin bu performansta etkili olduğunu vurgulayarak, 2026 yılında da büyüme ivmesinin sürdürülmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Türkiye ve Polonya'da satış rekorları

Elektrikli araç teslimatlarında A6 e-tron ve Q6 e-tron modelleri öne çıktı. 2025'te Audi A6 e-tron teslimatları 37 bin adede, Audi Q6 e-tron teslimatları ise 84 bin adede ulaştı. Şirket, Kanada, Polonya, Türkiye ve Danimarka gibi pazarlarda bugüne kadarki en yüksek teslimat seviyelerine ulaştığını bildirdi.

Bölgesel verilere göre, Avrupa'da (Almanya hariç) teslimatlar 464 binin üzerinde gerçekleşerek geçen yıla paralel seyretti. Bu bölgede elektrikli araç teslimatları yaklaşık yüzde 40 artışla 113 bin adede çıktı. Almanya'da toplam teslimatlar yüzde 4 artarak 206 binin üzerine yükselirken, elektrikli araç teslimatları yüzde 89 artışla yaklaşık 41 bin olarak kaydedildi.

Kuzey Amerika'da toplam teslimatlar yüzde 12 düşüşle 202 binin biraz üzerinde gerçekleşti. Buna rağmen elektrikli araç teslimatları yüzde 15 artarak 33 binle rekor seviyeye ulaştı. Kanada'da ise toplam teslimatlar yüzde 11 artışla 37 binin üzerine çıktı.

Çin pazarında yoğun rekabetin etkisiyle Audi'nin teslimatları yıllık bazda yüzde 5 düşüşle yaklaşık 618 bin adet oldu. Şirket, buna rağmen ana rakipleri arasında lider konumunu koruduğunu bildirdi. Denizaşırı ve gelişmekte olan pazarlarda ise teslimatlar yüzde 6 artarak yaklaşık 134 bine yükselirken, elektrikli araç teslimatları yüzde 26 artışla 14 bin adede ulaştı.

Audi Sport markası altında gerçekleştirilen yüksek performanslı araç teslimatları ise model geçişlerinin etkisiyle yüzde 13 gerileyerek yaklaşık 36 bin adet olarak kaydedildi.