BURSA (DÜNYA) - Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB), pandemi döneminde katma değerli ihracatın artırılması yolunda düzenlediği dijital etkinliklerden sonuncusu olan Auto Expo Türkiye 2020 sona erdi. 8-11 Aralık tarihleri arasında OİB, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonu ve Automechanika İstanbul’un desteğiyle gerçekleşen Türkiye’nin otomotiv sektöründeki üç boyutlu ilk dijital fuarı olan Auto Expo Türkiye 2020’de toplam 944 ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. 97 ülkeden 737’si yabancı olmak üzere toplam 1121 ziyaretçinin iştirak ettiği Auto Expo Türkiye 2020’de, Türkiye’nin önde gelen 55 otomotiv ana ve tedarik sanayi firması ürünlerini sergiledi. 4 gün boyunca ziyaretçilere firmaların üç boyutlu stantlarını ziyaret etme olanağının da sunulduğu Auto Expo Türkiye 2020’de katılımcı firmalar ile ziyaretçiler arasında çok sayıda verimli görüşme yapıldı.

“Sanal ticaret heyetlerine de devam edeceğiz”

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Auto Expo Türkiye 2020’ye katılan üyelerimizin önemli iş görüşmeleri yaptığına inanıyoruz. Bu faaliyetimiz de Türk otomotiv endüstrisi ürünleri ihracatının daha da artmasına önemli katkı sağlayacaktır. OİB olarak önümüzdeki dönemde sanal ticaret heyetleri çalışmalarımıza da devam edeceğiz. Şubat ayında Çin-Vietnam Otomotiv Dijital Sektörel Ticaret Heyeti ve Mart ayında da Güney Afrika Cumhuriyeti Otomotiv Dijital Sektörel Ticaret Heyeti programımız olacak. Pandemiye rağmen üyelerimize yönelik çalışmalarımız aralıksız sürdürüyoruz.” dedi.