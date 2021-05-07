Auto Expo’da bin 145 ikili iş görüşmesi yapıldı

BURSA (DÜNYA) - Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB) Ticaret Bakanlığı’nın desteği, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin koordinasyonu ve Automechanika İstanbul’un iş birliğiyle 26-29 Nisan tarihleri arasında düzenlediği Auto Expo Türkiye fuarında, toplam bin 145 ikili iş görüşmesi yapıldı. Türkiye’nin önde gelen 58 otomotiv ana ve tedarik sanayi firmasının ürünlerini sergilediği etkinlikte 244’ü yabancı olmak üzere 382 ziyaretçi katıldı. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Auto Expo Dijital Otomotiv Fuarları'nın üçüncüsünü haziran ayında Avrupa kıtasına yönelik gerçekleştirmeyi planladıklarını da sözlerine ekledi.

Auto Expo Türkiye-Kuzey ve Güney Amerika Dijital Fuarı’nı değerlendiren OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Alternatif pazarların otomotiv endüstrisindeki önemi her geçen gün artıyor. Bizler de alternatif pazarlara yönelme adına sanal ticaret heyetleri ve online fuarlar düzenliyoruz. Bu kapsamda ikincisini düzenlediğimiz Türkiye’nin otomotiv sektöründeki ilk üç boyutlu dijital otomotiv fuarı olan Auto Expo Türkiye 2021 programını başarıyla tamamlamış olmaktan mutluyuz. 556’sı yabancı olmak üzere toplamda 995 kaydın yapıldığı programımıza, 244 yabancı, 138 yerli olmak üzere toplamda 382 ziyaretçi katıldı. 1145 ikili iş görüşmesinin yapıldığı bu online faaliyetimizin Türk otomotiv endüstrisi ürünleri ihracatının mevcut ve alternatif pazarlara daha da artmasına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz” diye konuştu. Başkan Çelik, Auto Expo Dijital Otomotiv Fuarları'nın üçüncüsünü haziran ayında Avrupa kıtasına yönelik gerçekleştirmeyi planladıklarını da sözlerine ekledi.