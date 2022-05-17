Automechanika Istanbul 2-5 Haziran'da TÜYAP'ta yapılacak

Messe Frankfurt Istanbul ve Hannover Fairs Turkey iş birliği ile düzenlenecek otomotiv sektörünü buluşturacak Automechanika Istanbul 2022, sergilenen yeni ürün ve hizmetlere ek olarak otomotiv endüstrisi profesyonelleri için teknolojik gelişmeler ve trendlerin de karşılıklı olarak paylaşılacağı bir ortam sunucak.

Fuarda bu yıl 24 farklı ülkeden katılımcı firmanın ve 6 ülke pavilyonunun yer alması kesinleşmiş durumda.

2022 fuarındaki katılımcılar arasına yeni katılanlar arasında ise Renault ve Peugeot gibi küresel çapta dev firmalar dikkati çekiyor.

Geniş ürün yelpazesi, e-mobilite teknolojileri hakkında sunum ve söyleşilerin yer aldığı Automechanika Academy, etkinlikler, yarışmalar, atölyeler ve hepsinden önemlisi, tüm dünyadan profesyonellerin yeniden yüz yüze iş görüşmeleri yapacağı Automechanika Istanbul 2022, aynı zamanda mobilite ve lojistik teknolojilerinin geleceğine odaklanıyor.

Automechanika Istanbul, son olarak Kasım 2021'de uzun bir aradan sonra yeniden düzenlenmiş ve toplam 652 katılımcı firma ile 32 bin 758 profesyonel ziyaretçiyi ağırladı.

Fuar alanındaki bu özel buluşmayla aynı anda 27 bin 876 kullanıcının da dijital platform üzerinden erişim sağladığı Automechanika Istanbul Plus, salgın nedeniyle verilen 2 yıldan uzun süren bir aranın ardından otomotiv endüstrisi için önemini bir kez daha göstermişti.

Bu arada, Automechanika Istanbul 2022'de uygulanacak hijyen konseptinde de düzenlemeye gidildi. Ticaret Bakanlığı tarafından duyurulan yönetmelik gereğince, fuar alanına girişlerde HES Kodu kontrolü, aşı sertifikası veya ateş ölçümü gibi uygulamalar yapılmayacak. Ancak, tüm dünyadan sektör profesyonellerinin bir araya geleceği fuar süresince sosyal mesafenin sağlanamadığı durumlarda kapalı alanlarda maske kullanımı tavsiye ediliyor.