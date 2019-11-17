Automoitve Meetings, sektörü Bursa’da buluşturdu
Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nin (Bursa OSB) ev sahipliğinde düzenlenen Bursa Automoitve Meetings’de iki günde 6 bine yakın iş görüşmesi yapıldı.
BURSA (DÜNYA) - Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nin ev sahipliğinde, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği (OİB), Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB), Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi (HOSAB) ve Bursa Bilecik Eskişehir Kalkınma Ajansı (BEBKA) iş birliğinde, bu yıl ikincisi düzenlenen “Automotive Meetings-Bursa” (Dünya Otomotiv Buluşmaları-Bursa) etkinliği, Türkiye dahil 35 ülkeden 264 otomotiv ana ve yan sanayi firması temsilcisini buluşturdu. Sektörün önde gelen firma temsilcilerinin, sektördeki son gelişmeleri anlattığı seminerlerin ardından, programın ikinci ve üçüncü günü ikili iş görüşmeleriyle devam etti. 6 bine yakın iş görüşmesinin gerçekleştirildiği programda, katılımcı firmalar gelecek için önemli iş birliklerinin kapısını araladı.