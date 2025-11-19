Avis Türkiye 50. yılını kutluyor

Avis Türkiye, Otokoç Otomotiv çatısı altında 50. yılını kutluyor. 1974’te yalnızca 9 araçlık bir filoyla yola çıkan marka, bugün Türkiye’nin en geniş araç filosuna ve en yaygın kiralama ağına sahip.

Avis Türkiye, bugüne kadar dört kez “Yılın Lisansiyesi” seçilirken, 16 yıldır da “Avis Budget Group NPS Müşteri Deneyimi” ölçümünde dünya birinciliğini koruyor.

50. yıl kapsamında yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyen Avis Türkiye, Avis Budget Group’un iki yılda bir gerçekleşen Küresel Lisansiyeler Konferansı’na 2025’te İstanbul’da ev sahipliği yaptı.

Divan Kuruçeşme’de düzenlenen özel 50. yıl gecesinde marka tarihini anlatan görsel sunumlar, özel gösteriler ve hazırlanan belgesel filmi konuklarla paylaşıldı. Etkinlikte 180 ülkeden gelen katılımcılara Türk kültürünü tanıtan özel kitler sunuldu.

50. yıla özel yüzde 50 indirim kampanyası

Müşterilere yönelik kampanyada ise 19–26 Ağustos tarihlerinde online rezervasyonla 4 gün ve üzeri kiralamalarda yüzde 50 indirim fırsatı tanındı. Avis Türkiye, 50. yıl mesajını “Yarım Asırdır Buradayız, Yarına Hep Hazırız” sloganıyla duyurdu ve tamamen yapay zekâ ile hazırlanan özel imaj filmini sosyal medyada yayınladı.

Otokoç Otomotiv Şirket Lideri İnan Ekici, Avis Türkiye’nin sektör liderliğini vizyoner yaklaşım, güçlü filo yapısı ve müşteri odaklılıkla sürdürdüğünü vurguladı.

Otokoç Otomotiv Kiralama ve 2. El İş Birimi Lideri Mert Atılgan ise 50 yıllık yolculuğu “sürekli yenilenen bir başarı hikayesi” olarak tanımladı.