Avrupa yeni otomobil satışları Mayıs ayında yüzde 3,6 arttı

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Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), mayıs ayına ilişkin yeni araç tescil verilerini açıkladı. Verilere göre, Avrupa Birliği (AB), Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ve Birleşik Krallık genelinde yeni otomobil satışları mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artış gösterdi. Toplam satış hacmi 1 milyon 150 bin adet seviyesine ulaştı. Elektrikli ve hibrit araçlara yönelik güçlü talep, geleneksel içten yanmalı motorlu modellerdeki keskin düşüşü dengeleyerek genel büyümeyi yukarı taşıdı.

Mayıs ayında tam elektrikli bataryalı araç (BEV) tescilleri yüzde 39,1 oranında artarak 268 bin 487 adede ulaştı. Aynı dönemde şarj edilebilir hibrit (plug-in hybrid) araç satışları ise yüzde 13,2 artış kaydetti. Elektrikli araçlar pazar payını artırmaya devam ederken, benzinli ve dizel araç tescillerinde ciddi gerileme görüldü. Benzinli otomobil tescilleri yüzde 19,1, dizel otomobil tescilleri ise yüzde 19,0 azaldı.

Tesla Avrupa pazarında satışlarını ikiye katladı

ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla, mayıs ayında Avrupa genelinde en hızlı büyüyen markalar arasında yer aldı. Şirketin AB, EFTA ve Birleşik Krallık bölgelerindeki araç tescilleri mayısta yüzde 107,9 artarak 28 bin 610 adede ulaştı. Bu gelişmeyle birlikte üretici, geçen yıl yüzde 1,2 olan Avrupa pazar payını yüzde 2,5 seviyesine çıkardı. Şirketin yılın ilk beş ayındaki toplam tescil miktarı ise yüzde 57,2 artışla 118 bin 68 adet olarak kayıtlara geçti.

Çin menşeli otomotiv şirketleri Avrupa pazarındaki genişlemesini mayıs ayında da sürdürdü. BYD firmasının mayıs ayı tescilleri yüzde 136,6 artış göstererek 32 bin 380 adede ulaştı. Şirket, geçen yılın aynı ayında yüzde 1,2 olan pazar payını yüzde 2,8'e yükseltti. Üreticinin 2026 yılının ilk beş ayındaki toplam satışları ise yüzde 145,2 artarak 135 bin 307 adet oldu.

Chery ve Leapmotor yüksek büyüme oranlarına ulaştı

Bölgedeki büyük üreticiler arasında en hızlı tescil artışını Chery Automobile gerçekleştirdi. Şirketin mayıs ayı tescilleri yüzde 244,1 oranında yükselerek 27 bin 412 adet seviyesine geldi. Diğer bir Çinli üretici Leapmotor ise mayıs ayında araç tescillerini yüzde 465,1 oranında artırarak dikkat çekici bir büyüme ivmesi yakaladı. Veriler, yeni nesil araç teknolojilerine sahip markaların Avrupa otomotiv pazarındaki rekabet yapısını değiştirdiğini gösteriyor.