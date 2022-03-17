Avrupa'da otomobil satışları şubat ayında yüzde 5.4 düştü

Avrupa'da otomobil satışları, Ocak'ta tarihi dip seviyeyi görmesinin ardından devam eden tedarik zinciri sorunları nedeniyle daralmayı Şubat'ta da sürdürdü.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) verilerine göre Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği'nde (EFTA) yeni otomobil satışları Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.4 azalarak 804,028'e düştü.

Otomobil satışları verisi Avrupa'da her ülkede farklı eğilimler gösterdi.

Otomobil satışları, İtalya'da yüzde 22.6 ve Fransa'da yüzde 13 düşerken, İspanya'da ise yüzde 6.6 ve Almanya'da yüzde 3.2 artış kaydetti.