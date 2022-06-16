Avrupa'da otomobil satışları yüzde 12,5 geriledi

Türkiye'nin en büyük ihraç pazarı olan Avrupa'da otomobil satışları, tedarik zinciri sorunları ve yüksek fiyatların baskı oluşturmasıyla Mayıs'ta art arda 11. ayda düşüş kaydetti.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) verilerine göre Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği'nde (EFTA) yeni otomobil satışları Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre %12.5 düşerek 948,149'a geriledi.

İspanya'da, İtalya'da Almanya'da ve Fransa'da otomobil satışları düşüş kaydetti.