Avrupa'da Tesla gerilerken BYD yükselişte

Tesla, Avrupa pazarında 2025 yılını düşen satışlarla tamamlarken, Çinli rakibi BYD bölgedeki yükselişini sürdürdü.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre Tesla'nın yeni araç kayıtları Aralık ayında yıllık bazda yüzde 20 azalarak Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre genelinde 35 bin 280 adede geriledi.

Tesla'nın 2025 yılının tamamındaki satışları ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 27 düşüşle 238 bin 656 olarak kaydedildi. Buna karşılık BYD'nin yeni araç kayıtları Aralık ayında üç kattan fazla artarak 27 bin 678'e yükselirken, yıl genelindeki satışları 187 bin 657 adede ulaştı.

BYD hâlâ Tesla'nın gerisinde

BYD, Avrupa'da hâlâ Tesla'nın gerisinde kalsa da açıklanan veriler iki üreticinin pazardaki seyrinin farklı yönlerde ilerlediğini ortaya koydu.

Öte yandan Tesla'nın küresel satışları 2025 yılında yüzde 9, yılın son çeyreğinde ise yıllık bazda yüzde 16 azaldı. Bu gelişmeyle birlikte şirket, dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi unvanını BYD'ye kaptırdı.