Avrupa'da yeni araç satışları 4 aydır düşüyor
Avrupa'da yeni araç satışlarındaki düşüş dördüncü ayda da devam etti. Satışlar ekim ayında yüzde 30 geriledi.
Avrupa Otomobil İmalatçıları Birliği (ACEA) verilerine göre Avrupa'da yeni araç satışları 4 aydır düşüyor. Ekim ayında satışlar neredeyse yüzde 30,3 azaldı.
Küresel çip tedarikindeki sıkıntıların etkisi ile araç arzının azalmaya devam ettiği Avrupa'da Ekim ayında sadece 798 bin 693 araç satıldı.
Avrupa Birliği, Britanya ve EFTA ülkelerinde toplam binek araç satışları ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,3 azaldı.
Ekim ayında İtalya'da satışlar yüzde 35,7, Almanya'da yüzde 34,9, Fransa'da yüzde 30,7 ve İspanya'da yüzde 20,5 geriledi.
Yılın ilk 10 ayında satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 arttı. 10 ayda 8,2 milyon civarında araç satıldı.
Ocak-ekim döneminde İtalya'da satışlar yüzde 12,7, İspanya'da yüzde 5,6 ve Fransa'da yüzde 3,1 artarken, Almanya'da ise yüzde 5,2 geriledi.