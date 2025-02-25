Avrupa'da yeni otomobil satışlarında düşüş

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) Avrupa'da yeni yılın ilk ayına ait yeni otomobil satışları rakamları açıklandı.

Buna göre, Avrupa'da (AB+EFTA+İngiltere) yeni otomobil satışları Ocak ayında yüzde 2,1 oranında düştü.

Ana pazarlarda görülen elektrikli ve hibrid elektrikli otomobil kayıtlarındaki artış, benzinli ve dizel satışlarındaki düşüşü telafi etmeye yetmedi.

İspanya'da geçen yıla göre artış var

ACEA verilerine göre Fransa, İtalya, Almanya ve İngiltere'de toplam satışlar geçen yıla göre düştü. En çok satış yapan ülkeler arasında sadece İspanya'da bir önceki yıla göre artış kaydedildi.

Ocak ayında Avrupa'da 995 bin 271 yeni araç kaydı yapıldı. Bir önceki yılın aynı ayında bu sayı 1 milyon 16 bin 940 olmuştu.

AB'de durum nasıl?

Sadece Avrupa Birliği üyeleri dikkate alındığında ise yeni araç kayıtları 2024'ün aynı ayına göre yüzde 2,6 düşüşle 853 bin 249'dan 831 bin 201'e geriledi.

AB'de tamamen elektrikli araçların satışları yüzde 34 artarak 124 bin 341 olurken, plug-in hibrid araç satışları yüzde 8,5 düşüşle 61 bin 406'ya indi. Hibri araç satışları yüzde 18,4 artarak 290 bin 14 olarak gerçekleşti.

Ocak ayında AB'de benzinli araç satıyşları yüzde 18,9 düşüşle 244 bin 763'e, dizel araç satışları yüzde 27 azalarak 82 bin 942'ye geriledi.