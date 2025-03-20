Avrupa'nın 2024 otomobil satış lideri markaları açıklandı

AB otomobil pazarı, 2023 yılına kıyasla geçen yılı yüzde 0,8'lik büyüme kaydederek 10,6 milyon satışla tamamladı.

Geçen sene otomotiv sektörünün AB satış lideri markası 1 milyon 371 bin 465 adetle Volkswagen oldu. Toyota, 928 bin 767 satışla ikinci, 774 bin 925 satışla BMW üçüncü olarak kayıtlara geçti. 766 bin 510 satışla Skoda dördüncü ve 699 bin 214 adetle de Renault beşinci sırada yer aldı.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre, geçen yıl İspanya'daki yüzde 7,1'lik büyüme dışında AB pazarındaki büyüme 2023'e göre düşük oldu. Fransa'da yüzde 3,2, Almanya'da yüzde 1 ve İtalya'da yüzde 0,5 düşüş yaşandı.

Elektrikli otomobiller alıcıların üçüncü tercihi

AB'de benzinli otomobiller 2024 yılında yüzde 33,3'lük pazar payıyla liderliğini korudu. Geçen yıl dizel otomobil satışları ise 1 milyon 267 bin oldu ve bu araçların pazar payı 2023'e göre yüzde 13,6'dan yüzde 11,9'a geriledi. AB'de hibrit otomobil satışları ise 2023'e kıyasla yüzde 20,9 artışla 3,3 milyon adede ulaştı. Böylece hibrit otomobiller, toplam otomobil pazarında yüzde 30,9'luk paya sahip oldu.

Elektrikli otomobiller 2024'te alıcılar için üçüncü en popüler tercih olmaya devam ederken, 2023'te yüzde 14,6 olan pazar payı, geçen yıl yüzde 13,6'da kaldı. Geçen yıl Tesla'nın AB'deki satışları ise 327 bin 34 seviyesinde gerçekleşti. Elektrikli otomobil satışlarında ise Tesla, Volkswagen ve Renault en fazla satılan markalar olarak öne çıkıyor.

Çin elektrikli araç pazarını domine etmeyi sürdürüyor

ACEA'nın raporuna göre, 2024'ün son çeyreğinde güçlü bir toparlanma ile Çin'in otomobil satışları yaklaşık 23 milyon adede ulaştı ve büyük ölçüde hükümetin vergi teşviklerinden yararlanarak yıllık bazda yüzde 2,6'lık bir artış kaydetti.

Çin'in satışları küresel otomobil satışlarının yaklaşık yüzde 31'ini oluşturdu. Çin'in elektrikli araç tedarik zincirindeki hakimiyeti AB'nin Avrupa elektrikli araç üretimini destekleme çabalarını gölgede bıraktı.