Avrupa’nın başkentinde Fransız kalmadılar!
Avrupalı markaların gövde gösterisi yaptığı Brüksel Otomobil Fuarı’nda özellikle Fransız üreticiler öne çıkarken, Çinli markaların sınırlı katılımı otomotivde güç dengelerinin yeniden Avrupa lehine şekillendiğine işaret etti.
Dünyada en çok Türkiye’de satan Peugeot 408’in makyajlı versiyonu da bu fuarda tanıtıldı. Aynı zamanda Opel de Astra ile yeni yüzünü sergiledi.
Avrupa’nın yeni Cenevre Otomobil Fuarı olarak dikkat çeken European Motor Show Brussels, kapılarını açtı. Fuarda Avrupalı markalar başta Fransızlar olmak üzere dikkat çekerken, bir anlamda aslında güç dengeleri yeniden Avrupa lehine şekillendi.
Çinli markaların bu sene fuarda sınırlı varlık göstermesi de dikkatlerden kaçmadı. Fuarda ağırlık, özellikle Avrupalı üreticilerde ve Fransız markalarda toplandı. Peugeot, Renault, Citroen, ve DS gibi Fransız markalar geniş standları ve yeni model lansmanlarıyla fuarın vitrini konumuna geldi.
Opel, Alfa Romeo, Fiat, Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz, Seat, Kia ve Toyota da güçlü katılımlarıyla da dikkat çekti. Çinli markaların düşük katılımını Avrupa pazarındaki regülasyon baskıları, maliyet artışları ve stratejik yeniden konumlanma süreciyle ilişkili olsa da BYD, Omoda, Jaeco, Nio Xpeng ve Zeekr de elektrikli modellerini fuarda sergiledi.
Fuarın en dikkat çeken modellerinden biri dünyada en çok Türkiye’de satan Peugeot 408 oldu. Yenilenen modelin tasarımı dikkat çekerken, yeni motor seçeneklerinin de (48V hibrit ve elektrikli) Nisan 2026’da Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Yeni 145 beygirlik ünite elektrik destekli motorla sunulurken, aracın 180 beygir gücünde bir plug-in hibrit versiyonu da var. Yüzde 100 elektrikli versiyon ise 450 kilometrenin üzerinde menzille gelecek. DS No 4 de fuarın dikkat çeken tasarımlarından birini sergiledi. 48V hibrit sistem burada da sunulurken, modelin yüzde 100 elektrikli bir versiyonu da gelecek.
Toyota’dan 240 km menzilli elektrikli pick-up
Toyota da yeni Hilux modelini fuarda tanıttı. 2.8 litrelik dizel ve yüzde 100 elektrikli bir versiyonla dikkat çeken marka aracın arazi kabiliyetine de ağırlık vermiş. Elektrikli versiyonda 59,2 kWh bir batarya paketi var ve 4 çeker. Aracın menzilinin ise 240 km olduğu tahmin ediliyor. 2.8 litrelik versiyona ise 48V’luk bir batarya eşlik ediyor.
Opel Astra’ya yeni yüz dopingi
Opel Astra’nın da makyajlı versiyonu fuarda sergilendi. Araçta en büyük değişimin ön yüzünde olduğu görülürken, LED detaylar dikkat çekti. Modelin 2026 yılı içinde Türkiye pazarına girmesi bekleniyor. Artık benzinli yerine 48V hibrit bir seçenek olacak. Plug-in hibrit versiyon da düşünülürken, elektrikli bir seçenek de mevcutta olduğu gibi var. Hatta planlar arasında dizel motorun olduğu da konuşuluyor.
Audi’den dikkat çeken ‘C’ konsept
Fuarda konsept modeller de dikkat çekti. Alman lüks üretici Audi burada ‘C’ konsepti sergiledi. 1936 tarihli Auto Union Type C ve 2004 tarihli üçüncü nesil Audi A6'dan ilham alan bu tasarım, varlığı ve kimliğini geçmişten alıyor. Elektrikli olarak açılıp kapanabilen sert tavan, bir Audi roadster'da ilk kez kullanılıyor.
En küçük elektrikli SUV’un örtüsü kalktı
Kia da en küçük elektrikli modellerinden biri olan EV2’nin örtüsünü kaldırdı. Şehiriçi için tasarlanan bu yüzde 100 elektrikli model, minik detaylarla dikkat çekiyor. Araçta 42,2 kWh ve 61 kWh olmak üzere iki batarya seçeneği var. Bu yüzden menziller de 317 km ve 448 km arasında değişim göstermiş.