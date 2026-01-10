Avrupa’nın başkentinde Fransız kalmadılar!

Dünyada en çok Türkiye’de satan Peugeot 408’in makyajlı versiyonu da bu fuarda tanıtıldı. Aynı zamanda Opel de Astra ile yeni yüzünü sergiledi.

Avrupa’nın yeni Cenevre Otomobil Fuarı olarak dik­kat çeken European Mo­tor Show Brussels, kapılarını açtı. Fuarda Avrupalı markalar başta Fransızlar olmak üzere dikkat çe­kerken, bir anlamda aslında güç dengeleri yeniden Avrupa lehine şekillendi.

Çinli markaların bu se­ne fuarda sınırlı varlık göstermesi de dikkatlerden kaçmadı. Fuarda ağırlık, özellikle Avrupalı üretici­lerde ve Fransız markalarda top­landı. Peugeot, Renault, Citroen, ve DS gibi Fransız markalar geniş standları ve yeni model lansman­larıyla fuarın vitrini ko­numuna geldi.

Opel, Alfa Romeo, Fi­at, Volkswa­gen, Audi, Mercedes-Benz, Seat, Kia ve Toyota da güçlü katılımla­rıyla da dikkat çekti. Çinli marka­ların düşük katılımını Avrupa pa­zarındaki regülasyon baskıları, maliyet artışları ve stratejik yeni­den konumlanma süreciyle ilişki­li olsa da BYD, Omoda, Jaeco, Nio Xpeng ve Zeekr de elektrikli mo­dellerini fuarda sergiledi.

Fuarın en dikkat çeken mo­dellerinden biri dünyada en çok Türkiye’de satan Peugeot 408 ol­du. Yenilenen modelin tasarımı dikkat çekerken, yeni motor se­çeneklerinin de (48V hibrit ve elektrikli) Nisan 2026’da Türki­ye'ye gelmesi bekleniyor. Yeni 145 beygirlik ünite elektrik destekli motorla sunulurken, aracın 180 beygir gücünde bir plug-in hibrit versiyonu da var. Yüzde 100 elekt­rikli versiyon ise 450 kilometre­nin üzerinde menzille gelecek. DS No 4 de fuarın dikkat çeken tasa­rımlarından birini sergiledi. 48V hibrit sistem burada da sunulur­ken, modelin yüzde 100 elektrikli bir versiyonu da gelecek.

Toyota’dan 240 km menzilli elektrikli pick-up

Toyota da yeni Hilux modelini fuarda tanıttı. 2.8 litrelik dizel ve yüzde 100 elektrikli bir versiyonla dikkat çeken marka aracın arazi kabiliyetine de ağırlık vermiş. Elektrikli versiyonda 59,2 kWh bir batarya paketi var ve 4 çeker. Aracın menzilinin ise 240 km olduğu tahmin ediliyor. 2.8 litrelik versiyona ise 48V’luk bir batarya eşlik ediyor.

Opel Astra’ya yeni yüz dopingi

Opel Astra’nın da makyajlı versiyonu fuarda sergilendi. Araçta en büyük değişimin ön yüzünde olduğu görülürken, LED detaylar dikkat çekti. Modelin 2026 yılı içinde Türkiye pazarına girmesi bekleniyor. Artık benzinli yerine 48V hibrit bir seçenek olacak. Plug-in hibrit versiyon da düşünülürken, elektrikli bir seçenek de mevcutta olduğu gibi var. Hatta planlar arasında dizel motorun olduğu da konuşuluyor.

Audi’den dikkat çeken ‘C’ konsept

Fuarda konsept modeller de dikkat çekti. Alman lüks üretici Audi burada ‘C’ konsepti sergiledi. 1936 tarihli Auto Union Type C ve 2004 tarihli üçüncü nesil Audi A6'dan ilham alan bu tasarım, varlığı ve kimliğini geçmişten alıyor. Elektrikli olarak açılıp kapanabilen sert tavan, bir Audi roadster'da ilk kez kullanılıyor.

En küçük elektrikli SUV’un örtüsü kalktı

Kia da en küçük elektrikli modellerinden biri olan EV2’nin örtüsünü kaldırdı. Şehiriçi için tasarlanan bu yüzde 100 elektrikli model, minik detaylarla dikkat çekiyor. Araçta 42,2 kWh ve 61 kWh olmak üzere iki batarya seçeneği var. Bu yüzden menziller de 317 km ve 448 km arasında değişim göstermiş.