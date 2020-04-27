Avrupa'nın en büyük araç fabrikasında üretim yeniden başladı

Dünyanın en büyük araç üreticisi olan Volkswagen, Avrupa'nın en büyük araç fabrikası olan Wolfsburg'daki fabrikasında üretime başladı.



Volkswagen'in İspanya, Portekiz. Rusya, Güney Afrika, Çekya veGüney Amerika'daki fabrikaları da bu hafta üretime başlayacaklar.



Wolfsburg'daki fabrika bugün yaklaşık 8 bin işçi ile üretimine başladı ve fabrikada bu hafta 1400 araç üretilmesi öngörülüyor. Takip eden 2 haftada ise 6 bin araç üretilecek.



Yüzde 10 kapasite ile başlayacak üretim, gelecek hafta kriz öncesi seviyenin yüzde 40'ına ulaşacak.