Avrupa'nın otomobil tercihi 2024'te Dacia Sandero oldu

Renault Grubu, 2024 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Dacia Sandero markası, 2024 yılında 309 bin 392 adetlik satışla Avrupa’da en çok satılan ve en çok tercih edilen model oldu.

Sandero, 2017 yılından beri Avrupa perakende pazarında en çok satan model olarak kayıtlara geçti.

Tek bir yılda 300 bin adetten fazla satan ilk Dacia modeli

Yapılan açıklamaya göre Dacia markası, 2024 yılında elde ettiği toplam 676 bin 340 satış adediyle yüzde 2,7 büyüme kaydetti. Markanın 2004 yılından beri 9 milyondan fazla otomobil attığı da belirtildi.

Sandero, toplam 309 bin 392 adet satışla 2023 yılına göre yüzde 14,5 büyüme sağladı. Markanın toplam satışlarının neredeyse yarısı Dacia Sandero'dan geldi.

Sandero ayrıca, tek bir yılda 300 bin adetten fazla satan ilk Dacia modeli oldu.