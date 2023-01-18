Avrupa'nın zirvesi belli oldu: İşte 2022'de en çok satılan otomobil markaları

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin 2022 yılına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, tedarik sıkıntısı Avrupa ülkelerinde araç üretimini yıl boyunca olumsuz etkiledi.

AB'de yeni otomobil tescil sayısı 2022'de 2021’e kıyasla yüzde 4,6 gerileyerek 9 milyon 255 bin 930 seviyesine düştü.

AB ülkelerinde Kovid-19 salgını öncesi 2019 yılında 13 milyon adedi aşan otomobil satışları, 2020'de 9 milyon 939 bin 418'e, 2021'de de 9 milyon 700 bin 95’e inmişti. Veriler geçen yıl da satışlardaki azalmanın devam ettiğini ortaya koydu.

AB ülkeleri arasında otomobil satışları 2022'de önceki yıla göre Almanya'da yüzde 1,1 artarken, Fransa’da yüzde 7,8, İtalya’da yüzde 9,7 ve İspanya’da yüzde 5,4 azaldı.

AB üyesi 27 ülke arasında 2022'de en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 2 milyon 651 bin 357, Fransa'da 1 milyon 529 bin 35, İtalya'da 1 milyon 316 bin 702 ve İspanya'da 813 bin 396 yeni otomobil trafiğe tescil edildi.

Öte yandan, AB'de yeni otomobil satışları, aralıkta 2021'in aynı dönemine göre yüzde 12,8 artarak 896 bin 967'ye çıktı.

VW Grubu zirvede

Üreticilere göre 2022’de AB'de en fazla yeni otomobil satışını 2 milyon 321 bin 30 adetle VW Grubu gerçekleştirdi.

AB'deki yeni araçlarda VW Grubu'nu, Stellantis Grubu izledi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları bünyesinde barındıran Stellantis Grubu, toplam 1 milyon 823 bin 725 otomobil sattı. Renault Grubu ise 984 bin 558 yeni otomobille 3'üncü sırada yer aldı.

Öte yandan, 2022'deki satışlar önceki yıla kıyasla VW'de yüzde 5,2, Stellantis'de yüzde 14,1 ve Renault'ta yüzde 4,3 azaldı.

En çok satan markalar neler?

Grupların markalarına göre, 2022 yılında AB ülkelerinde en fazla satışı 1 milyon 19 bin 352 ile Volkswagen gerçekleştirdi. Onu, 635 bin 553 ile Toyota, 556 bin 591 ile Peugeot, 541 bin 493 ile Renault, 529 bin 222 ile Mercedes, 503 bin 781 ile BMW, 475 bin 801 ile Audi, 461 bin 925 ile Skoda, 440 bin 193 ile Dacia, 429 bin 483 ile Kia, 420 bin 97 ile Hyundai izledi.