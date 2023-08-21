Avustralyalı Seawind, İZBAŞ’ta üretime başlıyor

Avustralya’lı katamaran üreticisi Seawind, ilk yatırımını İZBAŞ’ta hayata geçiriyor. Şirketin en çok ilgi gören ve kısa süre önce dünya lansmanı yapılan “Seawind 1170” modelinin tek üretim merkezi olacak fabrikanın 5 Eylül’de yapılacak açılışına, Avustralya’nın Ankara Büyükelçisi Miles Armitage ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Yatırım Destekleri Genel Müdürü Zahit Tuncel de katılacak.

Seawind yatırımı hakkında bilgi veren İZBAŞ Genel Müdürü Gürsel Bahçıvancılar, 120 kişinin istihdam edileceği tesisin tam kapasiteye ulaşmasıyla yıllık 11 milyon dolar ihracat gerçekleştirileceğini belirterek, “İZBAŞ olarak alanında dünya devi şirketlere ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sadece son iki ay içerisinde Almanya’nın dünyaca ünlü gelen bağlantı elemanları ve endüstriyel işleme sistemleri üreticisi Böllhoff ve Hollanda’nın PVC Alüminyum Kapı Pencere ve Sandwich panel üreticisi Landslake Bouwgroep B.V şirketlerinin yatırım tahsislerini tamamladık.

Şimdi ise bir başka dünya devi olan Seawind’in yeni tesisinin açılışı için gün sayıyoruz. Alanında bir dünya devini daha ülkemize ve İZBAŞ’a kazandırmaktan gurur duyuyoruz” dedi. Tekne ve yat imalatının katma değeri en yüksek sektörler arasında yer aldığını hatırlatan Bahçıvancılar, Seawind yatırımının İzmir’in bu sektörde uluslararası marka olmasına çok önemli katkı sağlayacağına inandığını sözlerine ekledi.

1170 modeli sadece Türkiye’de üretilecek

Dünya genelinde deniz taşıtlarına olan ilgi ve talebin özellikle pandemi sonrasında dikkat çekici bir artış gösterdiğine dikkat çeken Bahçıvanlar, “Katamaran üretiminde dünyanın en önde gelen markaları arasında yer alan Seawind’in yeni modeli 1170’in dünyadaki tek yatırım yeri olarak Türkiye’yi belirlemesi elbette tesadüf değil.

Ülkemiz bu alanda uzun yıllardır çok başarılı işlere imza atıyor ve dünyada söz sahibi pek çok şirketimiz faaliyet gösteriyor. Katma değeri ve nitelikli çalışan talebi son derece yüksek bir sektörden söz ediyoruz. İzmir’de de bu sektörde üretim yapan pek çok firmanın olduğunu biliyoruz. Seawind’in İZBAŞ’a gelişini sadece bir yatırım olarak görmüyoruz. Ülkemize ve İZBAŞ’a duydukları güven, bu sektörde kentimizin bir üretim üssü olmasına sağlayacakları katkı, en az yaptıkları yatırım kadar önemli bizim için. "

“Yeni bölgedeki belirsizliğin bitmesini bekliyoruz”

yerli ve yabancı şirketle yatırım görüşmesi yaptıklarını kaydeden İZBAŞ Genel Müdürü Gürsel Bahçıvancılar, İZBAŞ’taki doluluk oranının yüzde 90 seviyesine yaklaştığını, bu nedenle başvuran firmalara yer tahsisi yaparken çok seçici davrandıklarını vurguladı. İZBAŞ’ın çit komşusu olarak ilan edilen Menemen Serbest Bölgesi ile belirsizliğin netleşmesi ile İZBAŞ’ı çok daha hızlı bir şekilde büyütebileceklerinin altını çizen Bahçıvancılar, yatırım yapmak ve yatırımlarını büyütmek isteyen şirketlerin de bu belirsizliğin bitmesini beklediklerine dikkat çekti.