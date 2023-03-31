Bakan Varank: Togg'da ilk sipariş cumhurbaşkanımıza ikincisi Aliyev'e
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ''Togg'da ilk siparişi veren Sayın Cumhurbaşkanımıza pazartesi günü aracını teslim edeceğiz. İkinci aracı da Sayın Aliyev'e teslim etmeyi planlıyoruz.'' açıklaması yaptı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Togg'da ilk siparişi veren Sayın Cumhurbaşkanımıza pazartesi günü aracını teslim edeceğiz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'den randevu aldık. İkinci aracı da Sayın Aliyev'e teslim etmeyi planlıyoruz" açıklamasını yaptı.
21 günde toplam 177 bin 467 kişi sipariş oluşturdu
Noter huzurunda düzenlenen dijital çekilişin sonuçları 29 Mart 2023'te akşam saat 22.30 itibarıyla (togg.com.tr/raffle) internet sitesi üzerinden yayınlandı. Togg'un Gemlik’te bulunan tesislerinde üreterek internet kanalları üzerinden ön siparişe açtığı yüzde 100 elektrikle çalışan ilk modeli T10X için 21 günde toplam 177 bin 467 kişi sipariş oluşturmuştu.