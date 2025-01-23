Başı sıkışan Avrupa otomotiv devlerine 'elektrikli desteği' yolda

Avrupa'da çok sayıda firma, Çinli şirketlerin de etkisiyle zor durumda. Ootomotiv şirketleri çok sayıda işten çıkarma planlarken, bazı fabrikalarını da kapatmayı planlıyor.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Teresa Ribera, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'ndaki açıklamasında, yetkililerin bir teşvik programı için seçenekleri hala şekillendirdiğini söyledi.

Ribera, "Ulusal sübvansiyonlar yerine önlemleri nasıl kolaylaştıracağımızı pan-Avrupa perspektifinde nasıl çözebileceğimizi görmek mantıklı" dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da komisyonun kendisinin önerdiği bir Avrupa Birliği sübvansiyon programını değerlendirdiğini açıkladı.

Satın alma sübvansiyonu kısıtlı

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre birçok AB üye ülkesi elektrikli araçlar için teşvikler sunuyor ancak şartlar büyük ölçüde değişiyor ve birkaç üye ülke hiçbir satın alma sübvansiyonu sunmuyor.