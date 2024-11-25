Beklenti üstü fiyat tepki çekse de BYD'ye ilgi yoğun! Sıraya girenlerin sayısı belli oldu

Elektrikli ve hibrit otomobilleri ile tanınan Çinli otomotiv devi BYD 14 Kasım’da Türkiye’de satışa sunacağı modelleri tanıtarak fiyatlarını duyurdu.

BYD’nin açıkladığı fiyatlar beklentilerin üzerinde olunca yoğun tepki oluştu. Hayal kırıklığı fazla olunca tepkini dozu da sertleşti.

Otomotiv gazeteci Emre Özpeynirci’nin Gazete Pencere’deki yasına göre; BYD marka araçlara yoğun talep var.

* BYD yetkilileri kapora ödeyip Seal U DM-i sırasına giren 6 bini aşkın müşteri olduğunu açıkladı. Firma uzun teslimat tarihi dolayısıyla bir süre kapora almayı bıraksa da şimdilerde yeniden başlamış. Teslimat için en erken tarih Şubat 2025.

* Atto 3, Seal U EV ve Dolphin modelleri için kapora veren müşteri sayısı ise 1000’in üzerinde… Bu modellerin teslimatı ise aralık ayında başlayacak.

* BYD’nin lansmanını takiben, yani 15 Kasım’dan sonra 10 bin 500 adedin üzerinde araç satın almak üzere talep formu doldurulmuş. Bu adet günlük ortalama 250 seviyesindekyen, son 10 günde ortalamaları 1154’e çıkmış. 1

* 5 Kasım sonrasında web sitelerinin trafiği lansman öncesine göre 5,5 kat artmış.

BYD Türkiye fiyatları ne kadar?

BYD ATTO 3: Türkiye’de zaten satılan BYD ATTO 3, 2024 versiyonu ile tekrar satışa çıkacak. BYD ATTO 3 modelinin satış fiyatı ise 1 milyon 490 bin lira olacak. BYD ATTO 3'ün menzili ise 420 km.

BYD SEAL U DM-i: BYD SEAL U DM-i modelinin Türkiye fiyatı 1 milyon 850 bin lira oldu. BYD SEAL U DM-i elektrikli motoru ile 80, hibrit kullanımda ise toplamda 1080 km menzile sahip.

BYD SEAL U EV: BYD SEAL U EV 500 km menzile sahip. Fiyatı 1 milyon 790 bin lira.

BYD DOLPHIN: BYD DOLPHIN'in üzerinde 1 milyon 280 bin liralık fiyat etiketi bulunacak. Aracın menzili 427 km olarak ölçüldü.