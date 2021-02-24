Beyaz Saray, yarı iletken çip kıtlığını Kongre ile görüşecek

Beyaz Saray, otomotiv sektörünü vuran yarı iletken çip kıtlığına, darboğazının da aralarında olduğu tedarik zinciri sıkıntılarını Kongre üyeleri ile düzenlenecek bir toplantıda ele almayı planlıyor.

Kaynaklar, Cumhuriyetçi ve Demokrat Kongre üyelerinden oluşan bir grubun Başkan Biden ile bugün bir araya geleceğini ifade ediyorlar.

ABD Başkanı Biden tedarik zinciri problemlerini öncelikli bir konu olarak görüyor ve Beyaz Saray'a göre Biden'in bu konuda bir kararname yayınlaması yakın görülüyor.

Biden yönetimi çip tedarikindeki sıkıntıları hali hazırda otomotiv sektörü ve tedarikçilerle ele alıyor.

Moody's ise yayınladığı raporda, global yarı iletken arzında yaşanan sıkıntının General Motors (GM) ve Ford Motor'un üretim ve karlarını bu yıl üç te bir oranında azaltabileceğini bildirdi.

Yayınlanan rapora göre çip darboğazı GM'nin faiz ve vergi öncesi kârını 2 milyar dolar, Ford Motor'un faiz ve veri öncesi kârını 2,5 milyar dolar azaltabilir.