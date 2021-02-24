  1. Dünya Gazetesi
  2. Otomotiv
  3. Beyaz Saray, yarı iletken çip kıtlığını Kongre ile görüşecek
Takip Et

Beyaz Saray, yarı iletken çip kıtlığını Kongre ile görüşecek

ABD’de yarı iletken çip darboğazı Kongre üyeleri ile  görüşülecek

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Foreks
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Beyaz Saray,  otomotiv sektörünü vuran yarı iletken çip kıtlığına, darboğazının da  aralarında olduğu tedarik zinciri sıkıntılarını Kongre üyeleri ile düzenlenecek bir toplantıda ele almayı planlıyor.

Kaynaklar, Cumhuriyetçi ve Demokrat Kongre üyelerinden oluşan  bir grubun Başkan Biden ile bugün bir araya geleceğini ifade ediyorlar.

ABD Başkanı Biden tedarik zinciri problemlerini öncelikli bir  konu olarak görüyor ve Beyaz Saray'a göre Biden'in bu konuda bir  kararname yayınlaması yakın görülüyor.

Biden yönetimi çip tedarikindeki sıkıntıları hali hazırda  otomotiv sektörü ve tedarikçilerle ele alıyor.

Moody's ise yayınladığı raporda, global yarı iletken arzında yaşanan sıkıntının General Motors (GM) ve Ford Motor'un üretim ve karlarını  bu yıl üç te bir oranında azaltabileceğini bildirdi.

Yayınlanan rapora göre çip darboğazı GM'nin faiz ve vergi öncesi kârını 2 milyar dolar, Ford Motor'un faiz ve veri öncesi kârını 2,5 milyar dolar azaltabilir.