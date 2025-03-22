Bildiğiniz Jaguar’a veda

İngiliz üretici Jaguar dünya otomotiv tarihinin mihenk taşı markalarından biri. Kuruluşundan bugüne kadar ürettiği otomobiller, tasarımlarla birlikte sürüden ayrılan, kurucusunun “hiç bir şeyi kopyalama” prensibinden yola çıkan ve uğurda 1960’ların başında tanıttığı E Type ile tüm otomotiv sevenlerin rüyalarını süsleyen bir marka, bir prestij sembolü

Barış Manço’dan da bilenlerimiz olacaktır efsane E-Type’ı. Peki ya ondan sonra gelen modeller aynı başarıyı gösterebildi mi? Hayır. Marka tünelin sonundaki ışığın hiç de parlak olmadığını görüp bundan yaklaşık 4 yıl önce özel bir projeye yöneldi. Markanın Genel Müdürü Rawdon Glover ile yaptığım röportajda da sözler ve söylem çok netti. “Hiçbir şeyi kopyalamadan, farklılaşarak, spektaküler bir otomobil üretmek için yola çıktık. 100 kişilik mühendis ve tasarım ekibi 3 ayrı tasarım stüdyosunda 2021’de ilk çizimler ve fikirle yola çıkmış. Tasarımın herkesi etkilemesinden ziyade beğenenleri aşık etmesi amaçlanmış. Tasarım aşamasında 17 tane tam modelleme yapılmış, farklı renklerde. JEA olarak adlandırılan yepyeni bir tasarım ve üretim mimarisi geliştirilmiş ve bunu sadece Jaguar kullanacak. Platform tamamen elektrikli. 15 dakikada 321 km menzil toplamda da 770 km’den fazla menzil sunacak olan Type 00, müşterilerin de markaya olan bakışını, ilgisini değiştirecek. Glover farklı ülkelerde müşterilerle görüştüklerini, tepkileri aldıklarını söyledi.

Miami için özel olarak üretilen Pembe Type 00 ile tüm dikkatleri çeken, sosyal medyayı çalkalayan marka Paris Moda Haftası’nın de en ilgi çekeniydi. Mavi tasarımı gören 3 Türk gazeteciden biri olmanın şansıyla birlikte otomobili yakından inceleme fırsatı da buldum. Öncelikle her zaman dediğimiz gibi fotoğraflarla orjinal tasarım çok farklı, ben de ilk gördüğümde garipsemiş hatta biraz gülmüştüm. Bu dev GT’yi yakından görünce markanın ne yapmak istediğini anladım. İvmeyi tersine çevirmek, daha lükse ulaşmak, herkese hitap etmemek, sadeleşmek, farklılaşmak. Evet marka için kader modeli diyebiliriz. Sade iç tasarım, özel koltuklar, enine çizgiler, grafik stoplar, ince farlar, küçük direksiyon, açılır cam tavan, shooting brake hisli arka tasarım farklı bagaj, 23 inçlik dev jantlar Pirelli lastikler aklımda ilk kalanlar. Gerçekten şanslıydım.

Jaguar 1 yıl satmayacak

Bir nisan itibariyle Jaguar’ın Türkiye’deki satışları da duruyor. Type 00 piyasaya çıkana kadar artık satış listelerinde Jaguar olmayacak. SUV modeli de sordum Glover’a. İlk model kesinlikle 4 kapılı bir GT olacak. Farklı modeller de gelecek. Markayı pozisyonlama modeli Type 00. Farklı ortaklıklar, işbirlikleri, özel yerlerde hep Jaguar olacak. Kişiselleştirme özellikleri artacak, daha niş bir müşteri kitlesi hedeflenecek. Kişisel yorumuma gelecek olursak, oldukça etkilendim, tasarım beni şaşırttı, belli ki amaç da buydu. Asla bir benzinli üretilmeyecek oluşu da cesur bir karar. Bakalım gelecek yıl bu otomobili kullanınca yorumumuz nasıl olacak. Ben gidiş yoluna, cesarete hayran olan biriyim o yüzden de pozitifim.

Bir tasarım ustası Kalaycıoğlu

Geçtiğimiz günlerde 1920’lerin formunda, ruhunda tasarlanan, üretilen bir centilmen yatı olarak adlandırılan Larimar ile Kalamış Marina’dan seyre çıktım. MCE Yachts bünyesindeki altıncı tekne olan Larimar yine markanın sahibi Mahmut Can Eğerci’nin “Tanju Kalaycıoğlu” hayranlığıyla ortaya çıkmış. Türkiye’nin en önemli tekne tasarımcılarından biri olan ve Taka Yachts ile ülkemizde üretilen en önemli ünlü motoryatlara, yelkenlilere imza atan Kalaycıoğlu tıpkı pek çok denizci gibi Eğerci’nin de hayranlık duyduğu bir isim. Çocukluğu Suadiye’de geçen Kalaycıoğlu İstanbul vapurlarına da hayran Larimar’da da vapurlardan esinlenilen bacalar, aydınlatmalar var. Elle açılan sky roof cam tavan, ince ahşap işçilikler ve geçmişle bugünü buluşturan çokça detay yine Kalaycıoğlu’nun Larimar’a attığı imzalardan. Dışarıdan bakıldığında Mavi bordasıyla dikkat çekiyor, bacalar enfes gözüküyor. Çanlar, sekstantlar, ahşap oyma kabinler ve teknenin ilk sahibinden kalma yaklaşık 250 yıllık rejisör koltuğu. Türk denizciliğinin gelişimi, seyri açısından güzel bir kıymet. Yeni projeler konusunda da sıkı çalıştığını söyleyen Kalaycıoğlu bakalım Eğerci’nin istekleri doğrultusunda bir de İstanbul ruhuna uygun vapur tasarlayacak mı? Meraktayım.

Türkiye’nin saatçiliğe bakışı gelişiyor

Dünyanın en önemli yüksek saatçilik markalarından, komplikasyonlarıyla adından söz ettiren markası Jaeger-Lecoultre tekrar Türkiye’de. Rotap ile birlikte tekrar ülkemize dönen ve Nişantaşı’nda şık bir butik açan markanın CEO’su Jerome Lambert ile saatçilik, marka üzerine konuştuk. Öncelikle Türkiye’ye dönmekten burada olmaktan çok mutlu olduğunu, Türk tüketicisini saat severini iyi tanıdığını söyleyen Lambert, markaya duyulan saygı mutlu ediyor. Farklılık arayanlar, mevcut ve yeni müşterilere İstanbul’dan ulaşmak önemli dedi. Hem kadın hem de erkekte geniş bir koleksiyon markanın köklü geçmişinin İstanbul’da iyi bilindiğini hissettiğni söyleyen Lambert, yeniliklerle, klasikleri birleştirmeye devam edeceklerini ve Türkiye’de bileklerde çok daha fazla Jaeger görmeyi hedeflediklerini de dile getirdi. Özellikle Reverso ile ciddi bir hayran kitlesi yarattıklarını ifade eden Lambert, komplikasyonlar ile de yüksek saatçilikte markaya teşekkür edilecek crown gibi pek çok sistemi geliştiren marka olmaktan gurur duyduklarını ifade etti.