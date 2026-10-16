Binek otomobil ihracatı 9 ayda 8,7 milyar dolar

Ocak-Eylül 2025’te 9 mil­yar 303 milyon 695 bin dolar olan binek otomobil ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 6,1 azalışla 8 milyar 732 mil­yon 380 bin dolar olarak ka­yıtlara geçti. Ana ihracat pa­zarlarının başında Avrupa ülkelerinin geldiği sektör, en fazla binek otomobil ihraca­tını Fransa’ya gerçekleştir­di.

Otomobil üreticileri, yılın 9 ayında Fransa’ya ihracatını yüzde 5 artırarak 1 milyar 562 milyon 263 bin dolardan 1 mil­yar 640 milyon 938 bin dolara taşıdı. Listenin ikinci sırasın­daki İspanya’ya 9 aylık binek otomobil ihracatı, geçen sene­nin aynı dönemine göre yüz­de 6,3 artışla 1 milyar 136 mil­yon 144 bin dolardan 1 milyar 207 milyon 330 bin dolara çık­tı. Üçüncü sırada yer alan İtal­ya'ya yapılan ihracat geçen yı­lın aynı dönemine göre yüzde 6,5 yükselişle 917 milyon 847 bin dolardan 977 milyon 816 bin dolara ulaştı.

Almanya’ya ihracat düştü

Sektör temsilcileri, ocak-ey­lül döneminde, dördüncü sıra­daki Almanya’ya yüzde 25’lik düşüşle 715 milyon 513 bin, beşinci sıradaki Slovenya’ya da yüzde 6,7’lik artışla 712 mil­yon 361 bin dolarlık binek oto­mobil ihraç etti. Altıncı sırada yer alan Birleşik Krallık’a bi­nek otomobil ihracatı, yüzde 38,3 azalışla 1 milyar 42 mil­yon 107 bin dolardan 643 mil­yon 211 bin dolara geriledi. Po­lonya 568 milyon 82 bin dolar­la yedinci, Belçika 352 milyon 755 bin dolarla sekizinci, Hol­landa 182 milyon 685 bin do­larla dokuzuncu ve Yunanis­tan 164 milyon 50 bin dolarla onuncu sırada yer aldı. Binek otomobil dış satımında ilk 10 pazarın 9’unu Avrupa Birliği ülkeleri oluşturdu. Bu dönem­de, geçen yılın aynı dönemin­de binek otomobil ihracatı ya­pılmayan Libya’ya 14 milyon 200 bin ve Estonya’ya da 8 mil­yon 483 bin dolarlık dış satım yapıldı. Ocak-eylül dönemin­deki 8 milyar 732 milyon 380 bin dolarlık binek otomobil ih­racatının yüzde 82’si (7 milyar 164 milyon 741 bin doları) ilk 10 ülkeye gerçekleştirildi.