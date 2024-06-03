Bir başka dünya Sardunya

Volkan DEMİRKUŞAK

Dünya Ralli Şampiyonası’nın en önemli, en çekici rallilerinden biri kuşkusuz İtalya Sardunya Rallisi. Ben de Toyota Türkiye’nin davetiyle 3 gün boyunca Toyota Gazoo Racing Team’i ve yarışı yerinde izledim. Motorsporlarına ilginin azaldığını konuştuğumuz bu günlerde İtalya’daki ilgiyi görünce tekrar kendi dünyamızdan konuştuğumuza karar verdim. Çünkü İtalyanlar, Sardunyalılar ve dünyanın her yerinden motorsporları tutkunları, dağ tepe aşıp etap takip ediyorlar. Kilometrelerce kuyruklar, eğlenceye çevrilmiş bu iş. Konuştuğumuz tüm motorsporları tutkunlarının da ortak bir sözü var. Marmaris. Adeta bayılmışlar yarışa. Umarım Tosfed Başkanı Eren Üçlertoprağı bu yarışı tekrar Türkiye’ye getirir.

Sardunya gerçekten dev bir ada, nüfusu yaklaşık 1.6 milyon olan Kıbrıs’ın neredeyse 3 katı büyüklüğünde. Otoyolu olan bir ada düşünün. Biz adanın batısında Alghero’daki etapları yine fazlasıyla havalı bir şekilde helikopterle takip ettik. 2. günün sonunda ben bu satırları yazarken efsane pilot Sebastien Ogier sıralamada başta gidiyordu. Pazar gününün sonuçlarını haftaya yazacağım. Burada söylenmesi gereken 3 büyük marka dışında WRC’ye bu denli yatırımın yapılmamasındaki sebep, ortak bir ağızdan pahalı hibrit teknolojisi olarak söyleniyor. Konuştuğum tüm mekanikerler, mühendisler bundan bahsediyor. Ortalama bir yarış otomobilinin 1.5 milyon eurolar bandında olduğu detayında geliştirme maliyetlerinin çok fazla olduğu düşünüldüğünde FIA’nın hibrit teknolojisinden vazgeçmesi muhtemel. Markalar açısından da Toyota bu yatırımının karşılığını alıyor. Üstümüzdeki yarış ruhlu tişörtle bile İtalya’da bizimle sohbet eden çok oldu. Yaris’i olduğunu söyleyen, Corolla’sıyla gurur duyan herkes yarışta.

Yaris GR’nin pistteki başarısı zaten ruhunda motorsporları kültürü olan Toyota’yı da güçlendiriyor. Takımın diğer pilotları Evans ve Katsuta da markanın şu ana kadar elde etmiş olduğu 3 takımlar şampiyonluğunu 4’e taşımak için çalışıyor. 2007 yılında kurulan Gazoo Racing Team WRC’de üst üste 3. kez şampiyon oldu. Celica, Yaris WRC ve GR Yaris ile Carlos Sainz, Juha Kankkunen, Ott Tanak, Didier Auriol, Ogier ve Rovanpera gibi yıldızlar hala evlerde duvarları süsleyen atlama pozlarıyla motorsporları tutkunlarını selamlıyor.

Yaris GR’de umut var

Bu arada motorsporları tutkunlarını heyecanlandıran bir gelişme de Toyota Türkiye’nin Yaris GR’yi limitli de olsa ülkemize getirmeye çalışıyor oluşu. Hayalleri süsleyen bu otomobilin caddelerimizde gezme ihtimali harika. Daha önce Coninental ile katıldığım bir lastik testinde Yaris GR’yi kullanmış ve hayran kalmıştım. İşte motorsporlarının otomotiv sektörüne yansıması da böyle oluyor. Hayallerle yaşayan insanların gerçekleri, fan oldukları markaları oluyor. Bakalım WRC hibritten vazgeçip marka sayısının artmasının önünü açacak mı? Bekleyip göreceğiz.