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Bir günlüğüne James Bond olmak

Beni tanıyanlar saatlere olan ilgimi de bilir. Geçtiğimiz günlerde bir video için İsviçreli saat üreticisi Girard Pere­geux’nun Aston Martin’e özel olarak üret­tiği 250 limitli modelini sevgili saat sever dostum Hazım Rıza Gözlükçü ile incele­meye karar verdik.

Dünya Gazetesi
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Volkan DEMİRKUŞAK

Tabi bu kez de içimdeki otomobil tutkusu kamçılandı ve hem oto­mobil hem de saati tek günde inceleyelim istedim. Son dönemin en keyifli günlerin­den birini yaşadım. “Yaklaşık 1.1 milyon auroluk Aston Martin DB 12 sizin için ha­zır” diyen Aston Martin Türkiye ekibi ade­ta ağzımı kulaklarıma vardırdı.

Bir günlü­ğüne de Hazım’ı yoğun iş hayatından ko­pardım. Homurtulu V8, ince işçilik müthiş tasarım. Kullanırken poposunu gördüğü­nüz otomobilleri sevin. Böyle şişkin ça­murluklarla otomobilin arkasında olmak da harika. Dar sokaklarda kazanan ben ol­dum gören durdu, zaten ben de olsam du­rurdum.

Yolu 3 kez bilinçli olarak kaçır­dım ki bu eşsiz gün hemen bitmesin. Aston Martin Türkiye showroomundaki ürün­lerden belki kendime bir tişört alırım. Şa­ka bir yana, tüm malzemeler özel seçili­yor, kaliperler ve renkleri deriler, kumaş­lar, koltuklar hatta bavul. Bir günlüğüne aralıksız James Bond müziği dinlemiş ola­bilirim arabaya veda ettikten sonra.

Saat mi o da ayrı bir dünya 45 mm’lik çapı müt­hiş mekanizmasıyla bir Aston sahibinin koleksiyonunda olsa ne güzel derim. 325 km/s hızl 3.6 saniyelik 0-100 km hızlanma DB 12 aklım sende kaldı.