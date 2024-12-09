Bir günlüğüne James Bond olmak
Beni tanıyanlar saatlere olan ilgimi de bilir. Geçtiğimiz günlerde bir video için İsviçreli saat üreticisi Girard Peregeux’nun Aston Martin’e özel olarak ürettiği 250 limitli modelini sevgili saat sever dostum Hazım Rıza Gözlükçü ile incelemeye karar verdik.
Volkan DEMİRKUŞAK
Tabi bu kez de içimdeki otomobil tutkusu kamçılandı ve hem otomobil hem de saati tek günde inceleyelim istedim. Son dönemin en keyifli günlerinden birini yaşadım. “Yaklaşık 1.1 milyon auroluk Aston Martin DB 12 sizin için hazır” diyen Aston Martin Türkiye ekibi adeta ağzımı kulaklarıma vardırdı.
Bir günlüğüne de Hazım’ı yoğun iş hayatından kopardım. Homurtulu V8, ince işçilik müthiş tasarım. Kullanırken poposunu gördüğünüz otomobilleri sevin. Böyle şişkin çamurluklarla otomobilin arkasında olmak da harika. Dar sokaklarda kazanan ben oldum gören durdu, zaten ben de olsam dururdum.
Yolu 3 kez bilinçli olarak kaçırdım ki bu eşsiz gün hemen bitmesin. Aston Martin Türkiye showroomundaki ürünlerden belki kendime bir tişört alırım. Şaka bir yana, tüm malzemeler özel seçiliyor, kaliperler ve renkleri deriler, kumaşlar, koltuklar hatta bavul. Bir günlüğüne aralıksız James Bond müziği dinlemiş olabilirim arabaya veda ettikten sonra.
Saat mi o da ayrı bir dünya 45 mm’lik çapı müthiş mekanizmasıyla bir Aston sahibinin koleksiyonunda olsa ne güzel derim. 325 km/s hızl 3.6 saniyelik 0-100 km hızlanma DB 12 aklım sende kaldı.