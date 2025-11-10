Bir haftada SUV patlaması

Audi’nin kompakt SUV modeli Q3, üçüncü nesliyle Türkiye’de satışa sunuldu. Tasarım, dijitalleşme ve konforda yenilenen model, büyüyen boyutlarıyla daha geniş iç mekân sunuyor. Yeni Q3’te 12,8 inç MMI dokunmatik ekran, Audi sanal kokpit plus ve opsiyonel dijital Matrix LED farlar öne çıkıyor. 1.5 TFSI 150 PS motor ve 7 ileri S tronic şanzımanla gelen model, 0-100 km/s hızlanmasını 9,1 sn’de tamamlıyor. Yeni Audi Q3, 4.018.796 TL’den başlayan fiyatlarla satışta.

Toyota C-HR’a GR SPORT aşısı

Coupe SUV tasarımıyla segmentte ayrı bir yerde konumlanan Toyota C-HR Hybrid, artık GR SPORT versiyonuyla da tercih edilebiliyor. 5 farklı kombinasyonla satışa sunulan model, Kasım ayında 1.995.000 TL’den başlayan fiyatlarla bayilerde. Ürün gamının tepesindeki GR SPORT ise 2.562.000 TL lansman fiyatına sahip. Türkiye’de üretilen model, 1.8 hibrit 140 HP motorla geliyor. GR SPORT; GR logolu siyah ızgara, süet-deri spor koltuklar, kırmızı dikiş detayları ve özel 19 inç jantlarıyla dışarıdan hemen ayrışıyor. 12.3” multimedya, panoramik cam tavan, JBL ses sistemi ve Toyota Safety Sense 3 güvenlik paketi de standart olarak sunuluyor.

Hyundai’nin patron katı yola çıktı

Hyundai’nin E-GMP platformu üzerinde geliştirilen tamamen elektrikli SUV modeli IONIQ 9, geniş ve lounge tarzı iç mekânı, altı veya yedi kişilik oturma düzeni ve masaj fonksiyonlu Ergo Motion koltuklarıyla konfor odaklı bir yapı sunuyor. 110,3 kWh bataryaya sahip model, tek motorlu Progressive versiyonda 620 km, çift motorlu Calligraphy’de 600 km menzil sağlıyor. 350 kW hızlı şarj ile %10’dan %80’e yalnızca 24 dakikada ulaşabiliyor. Türkiye satış fiyatı daha sonra açıklanacak.

BYD SEALION 7, 2.3 milyonluk etiket taşıyor

BYD, elektrikli SUV ürün gamını yeni D-SUV modeli SEALION 7 ile genişletti. Türkiye’ye özel 160 kW arkadan itişli versiyon 440 km menzil sunarken 0-100 km/s hızlanması 7,8 sn. 71,8 kWsa batarya DC 150 kW hızlı şarj ile yüzde 30- 80 arası 20 dakikada dolabiliyor. 160 kW Design 2.389.000 TL, 390 kW AWD Excellence ise 3.939.000 TL’den satışta. Lansmanda ayrıca kompakt elektrikli SUV BYD ATTO 2 de tanıtıldı; model Aralık ayında bayilerde olacak.

Yeni Renault Duster yerli üretim motorlarla satışta

Bursa Oyak Renault tesislerinde üretilen Yeni Renault Duster, artık 1.3 TCe otomatik, 1.8 Full Hybrid ve 1.2 Eco-G motorlarıyla yerli üretim avantajı sunuyor. 1.3 TCe 145 HP, 7 ileri EDC otomatik şanzıman ve 594 L bagaj hacmi ile 1.745.000 TL’den başlayan fiyatla satışta. Duster tarihinde ilk kez sunulan 1.2 Hybrid 4x4 LPG ise hem otomatik hem dört çeker sürüşü bir arada sunuyor. Yeni motorlara özel 200.000 TL %0 faiz ve mevcut Duster sahiplerine 75.000 TL takas desteği de geçerli.