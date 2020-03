"Bir yıl satış yapmasak da maaş ödeyeceğiz"

29 Mart 2020

AYSEL YÜCEL

ALJ Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, koronavirüs salgını nedeniyle ALJ grup çalışanları ve aileleri, sonrasında temasta olunan müşteri ve üçüncü kişilerin güvenliği için alınan önlemleri açıkladı. Bir kısım çalışanın home ofis çalışmaya yöneltildiğini, işin doğası gereği fiziksel olarak yapılması gereken işler için de, işyerinde alınan önlemlerden bahseden Bozkurt, şu anda satış ve kar etmek gibi hedefleri tamamen geri plana attıklarını, sadece müşterilerin mağdur olmaması için en temel hizmetleri mevcut şartlar altında devam ettirmeye çalıştıklarını söyledi.



Bozkurt, “ALJ Türkiye olarak en kötü senaryoya göre, yıl sonuna kadar satışlar tamamen durduğu ve hiçbir gelir elde etmediğimiz bir ortam söz konusu olsa dahi, çalışanlarımızın ve ailelerinin mağdur olmaması için her ay maaş ödeyeceğiz" dedi. Yaklaşık bin kişilik bir ekibin sorumluluğunu taşıdıklarını belirten Bozkurt, “Bu süreçte birinci sosyal sorumluluğumuz, devlete ve millete destek olmaktır. Her kurum kendi gücüne göre bu sürece destek vermelidir. Biz de, tüm çalışanlarımız ile birlikte iş partnerlerimizin de ödemelerini sene sonuna kadar yapacak şekilde planlamalarımızı yaptık. Bu süreçte kimseyi işten çıkartmayacağımız gibi, kimseyi zorunlu izne göndermeyeceğiz veya ücretsiz izin kullanmaya da zorlamayacağız“ şeklinde konuştu.



“Maddi desteğe başvurmayacağız”



Bozkurt, Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan kısa çalışma desteğine İhtiyacı olanlara engel olmamak adına başvurmayacaklarını da belirterek, “Diğer harcamaları sıfırlayarak, çalışanları yıl sonuna kadar mağdur etmeyecek şekilde planlamalarımızı yapmış bulunuyoruz. Bu tür zor zamanlarda, her bir bireyin, firmanın, kurumun kendi gücüne göre, işin bir ucundan tutması gerektiğine inanıyoruz. Her şeyi yetkili kurumlardan, devletten beklememek lazım, hepimiz sürece destek vermeliyiz“ dedi.



"Ertelenmiş taleple satışlar hızlanacak"



Türkiye’de iki yıllık ertelenen talep olduğunu belirten Bozkurt, şöyle devam etti: "Üzerine bu sürecin talebi de bindiğinde, pazarda çok ciddi artışlar olacaktır. Ancak dünya genelinde de ertelenen bir talep olduğunu düşünürsek bu iş ortadan kalktığı anda satış ve servislerde patlama olacağını gözlemlemek çok zor değil. O gün geldiğinde de, tecrübeli elemanlara ihtiyacınız olacak. Ayrıca, yıllardır birlikte çalıştığınız bu arkadaşlara ve onların ailelerine karşı sorumluluklarınız olduğunu da hatırlatmak isterim.”