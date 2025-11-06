Bir yılda 122 milyar kilometre yol yaptılar

Hollanda İstatistik Kurumu (CBS) verilerine göre, ülkede tescilli binek otomobiller 2024 yılında hem ülke içinde hem de yurt dışında toplam 122 milyar kilometre yol yaptı.

Bu, 2023’e göre yüzde 2,3’lük bir artış, 2019’a göre ise ilk kez aşılmış bir seviye oldu.

Toplamda araçlar, pandemi öncesine göre 726 milyon kilometre daha fazla yol kat etti.

Ancak araç başına düşen ortalama mesafe yüzde 5,7 azaldı. Uzmanlara göre bunun nedeni, trafikteki araç sayısının artması. 2019’da 9,3 milyon olan araç sayısı 2024’te 9,9 milyona çıktı.

Kadınlar daha fazla araç kullanıyor

Sürülen kilometrelerin yüzde 79’u bireylere ait araçlarla, geri kalanı ise şirket araçlarıyla gerçekleşti. Bireysel sürücüler toplam 96,1 milyar kilometre, işletme araçları ise 25,8 milyar kilometre yol yaptı.

Kadın sürücülerin araçları 2019’a göre yüzde 5,4 daha fazla, erkek sürücülerin araçları ise yüzde 0,6 daha az kilometre yaptı.

Özellikle 40 yaş altı ve 60 yaş üstü kadınlar, 2019’a göre hem daha fazla araç sahibi oldu hem de daha çok yol kat etti.

2024 verilerine göre, en yüksek gelir grubundaki haneler toplam kilometrelerin yüzde 31,3’ünü, en düşük gelir grubundakiler ise yalnızca yüzde 8,8’ini oluşturdu.

CBS, gelir düzeyi arttıkça araç sahipliğinin ve kullanım sıklığının belirgin biçimde yükseldiğini vurguladı.