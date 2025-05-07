Bir zamla 500 bin TL fark: Tesla’nın en çok satan modeline talep patladı

Elektrikli araçlara yönelik ilginin arttığı Türkiye pazarında, Tesla’nın Model Y Standard Range (SR) versiyonuna yönelik talepte dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Uzmanlara göre bu talebin temel nedeni, aracın vergisiz fiyatının (matrah) Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) dilimi açısından kritik bir sınırda yer alması.

Tesla Model Y SR’nin vergisiz fiyatı 1.408.790 TL seviyesinde bulunuyor. Bu rakam, yüzde 10 ÖTV uygulanan dilimin hemen altında yer alıyor. Bilindiği üzere bu vergi diliminin üst sınırı 1.450.000 TL. Yani yalnızca yüzde 3’lük bir fiyat artışı, aracın vergi dilimini yüzde 40’a yükseltecek ve bu da satış fiyatını 500 bin TL’nin üzerinde artıracak.

Halihazırda aracın satış fiyatı 1.866.203 TL olarak açıklanmış durumda. ÖTV diliminin değişmesi halinde, bu fiyatın en az 2.437.770 TL’ye yükselmesi bekleniyor. Bu nedenle birçok tüketici, mevcut fiyat avantajını kaçırmamak adına araca yöneliyor.

Gazeteci Emre Özpeynirci’nin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşıma göre, Tesla’nın Türkiye’deki envanterleri 7 Mayıs, 9 Mayıs ve 14 Mayıs tarihlerinde saat 18.00’de yeniden satışa açılacak. Özpeynirci, bu tarihlerde stokların sınırlı süreyle erişime açılacağını belirtti.