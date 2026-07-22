BMD Başkanı Sinan Öncel: Cirolar enflasyonun gerisinde maliyeti düşürecek adım şart

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Birleşmiş Markalar Derne­ği (BMD), Haziran ayında üyeleri arasında gerçekleş­tirdiği anketin sonuçlarını açıkla­dı. Çatısı altında 516 markayı bu­lunduran ve gıda dışı perakende sektörünün en önemli temsilcileri arasında yer alan BMD'nin araş­tırmasına göre, üyelerin önemli bir bölümü artan satış adetlerine rağmen ciro ve kârlılıkta istenilen seviyeye ulaşamadı. Yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 32'nin üze­rinde seyrettiği dönemde, anke­te katılan markaların yüzde 62'si yılın ilk altı ayında ciro artışının yüzde 30'un altında kaldığını bil­dirdi.

Anket sonuçlarını değerlen­diren BMD Başkanı Sinan Öncel, Mayıs ayında hazır giyim, ayakka­bı, sağlık-kozmetik ve yemek kate­gorilerinde hem işlem adedi hem de harcama tutarında en yüksek aylık hacme ulaşıldığını hatırlattı. Öncel, hazır giyim markalarının yüzde 57'sinin haziran ayında ma­yısa göre adet satışını artırdığını belirterek, ayakkabı ve kozmetik tarafında ise farklı bir tablo oluş­tuğunu söyledi. Buna göre ayak­kabı markalarının yüzde 60'ında, kozmetik markalarının ise yüz­de 86'sında adet satışları gerile­di. Genel tabloya bakıldığında ise ankete katılan markaların yüzde 56'sı haziran ayında adet satışla­rının azaldığını bildirdi.

Ankete katılan markaların yüzde 62'si­nin haziran ayı cirosunun Mayıs ayının altında kaldığını belirten Öncel, bunun perakende sektö­rünün içinde bulunduğu kârsız­lık döngüsünü açık şekilde ortaya koyduğunu ifade etti. İlk altı aylık sonuçların daha çarpıcı olduğu­nu vurgulayan Öncel, ankete ka­tılan markaların yüzde 62'sinin 2026'nın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre ciro artışının yüzde 30'un altında kaldığını be­yan ettiğini aktardı.

"Kârsız satışlar nakit sıkışıklığını artırıyor"

Perakende sektöründe özellikle giyim ve ayakkabı kategorilerin­de tüketiciyi harekete geçirmek amacıyla yüksek oranlı indirim kampanyalarının uygulandığı­nı belirten Sinan Öncel, bu duru­mun şirketlerin kârlılığı üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu söyle­di. Kârsız satışların sektörde nakit sıkışıklığını artırdığını kaydeden Öncel, bu durumun yönetilme­si giderek zorlaşan bir risk haline geldiğini ifade etti.

Mağaza kapanışları gündemde

Sinan Öncel, son dönemde bir­çok markanın zararı büyütmemek amacıyla verimsiz mağazalarını kapatma ya da mağaza metreka­relerini küçültme seçeneklerini değerlendirdiğini belirtti. Kapa­nan her mağazanın, çalışanlarının önemli bölümünü gençlerin oluş­turduğu perakende sektöründe is­tihdam kaybı anlamına geldiğini vurgulayan Öncel, yaşanan sıkın­tının, perakende sektörünün ta­mamını ilgilendirdiğini söyledi.

BMD'den stopaj ve vergi indirimi çağrısı

Sorunun temelinde uzun süredir devam eden yüksek maliyet artışlarının bulunduğunu ifade eden Sinan Öncel, maliyetleri hızla düşürecek radikal adımların gecikmeden hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirdi. Öncel, bu kapsamda belirli bir süre için kiralarda stopaj indirimi uygulanmasının sektöre destek sağlayacağını belirtti.

Ayrıca hazır giyim ve ayakkabı üretiminde kullanılan hammaddelerin ithalatında uygulanan gümrük vergisinin düşürülmesinin de sektöre nefes aldıracağını ifade etti. Öncel, son dönemde kronik hale gelen yüksek kira artış taleplerinin de perakende sektörünü zorladığını belirterek, bu konuda sektörün rahatlatılmasına yönelik düzenleme yapılması gerektiğini söyledi. Önerilerinin hayata geçirilmesi halinde yaşanan sorunların önemli ölçüde aşılabileceğine inandığını sözlerine ekledi.