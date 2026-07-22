BMD Başkanı Sinan Öncel: Cirolar enflasyonun gerisinde maliyeti düşürecek adım şart
Maliyetleri hızla düşürecek radikal adımlara ihtiyaç duyduklarını söyleyen BMD Başkanı Sinan Öncel, “Eğer önlem alınmazsa mağaza kapanışları ve istihdam kayıpları kaçınılmaz. 2026'nın ciro artışları %30'un altında kaldı” dedi.
Birleşmiş Markalar Derneği (BMD), Haziran ayında üyeleri arasında gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını açıkladı. Çatısı altında 516 markayı bulunduran ve gıda dışı perakende sektörünün en önemli temsilcileri arasında yer alan BMD'nin araştırmasına göre, üyelerin önemli bir bölümü artan satış adetlerine rağmen ciro ve kârlılıkta istenilen seviyeye ulaşamadı. Yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 32'nin üzerinde seyrettiği dönemde, ankete katılan markaların yüzde 62'si yılın ilk altı ayında ciro artışının yüzde 30'un altında kaldığını bildirdi.
Anket sonuçlarını değerlendiren BMD Başkanı Sinan Öncel, Mayıs ayında hazır giyim, ayakkabı, sağlık-kozmetik ve yemek kategorilerinde hem işlem adedi hem de harcama tutarında en yüksek aylık hacme ulaşıldığını hatırlattı. Öncel, hazır giyim markalarının yüzde 57'sinin haziran ayında mayısa göre adet satışını artırdığını belirterek, ayakkabı ve kozmetik tarafında ise farklı bir tablo oluştuğunu söyledi. Buna göre ayakkabı markalarının yüzde 60'ında, kozmetik markalarının ise yüzde 86'sında adet satışları geriledi. Genel tabloya bakıldığında ise ankete katılan markaların yüzde 56'sı haziran ayında adet satışlarının azaldığını bildirdi.
Ankete katılan markaların yüzde 62'sinin haziran ayı cirosunun Mayıs ayının altında kaldığını belirten Öncel, bunun perakende sektörünün içinde bulunduğu kârsızlık döngüsünü açık şekilde ortaya koyduğunu ifade etti. İlk altı aylık sonuçların daha çarpıcı olduğunu vurgulayan Öncel, ankete katılan markaların yüzde 62'sinin 2026'nın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre ciro artışının yüzde 30'un altında kaldığını beyan ettiğini aktardı.
"Kârsız satışlar nakit sıkışıklığını artırıyor"
Perakende sektöründe özellikle giyim ve ayakkabı kategorilerinde tüketiciyi harekete geçirmek amacıyla yüksek oranlı indirim kampanyalarının uygulandığını belirten Sinan Öncel, bu durumun şirketlerin kârlılığı üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu söyledi. Kârsız satışların sektörde nakit sıkışıklığını artırdığını kaydeden Öncel, bu durumun yönetilmesi giderek zorlaşan bir risk haline geldiğini ifade etti.
Mağaza kapanışları gündemde
Sinan Öncel, son dönemde birçok markanın zararı büyütmemek amacıyla verimsiz mağazalarını kapatma ya da mağaza metrekarelerini küçültme seçeneklerini değerlendirdiğini belirtti. Kapanan her mağazanın, çalışanlarının önemli bölümünü gençlerin oluşturduğu perakende sektöründe istihdam kaybı anlamına geldiğini vurgulayan Öncel, yaşanan sıkıntının, perakende sektörünün tamamını ilgilendirdiğini söyledi.
BMD'den stopaj ve vergi indirimi çağrısı
Sorunun temelinde uzun süredir devam eden yüksek maliyet artışlarının bulunduğunu ifade eden Sinan Öncel, maliyetleri hızla düşürecek radikal adımların gecikmeden hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirdi. Öncel, bu kapsamda belirli bir süre için kiralarda stopaj indirimi uygulanmasının sektöre destek sağlayacağını belirtti.
Ayrıca hazır giyim ve ayakkabı üretiminde kullanılan hammaddelerin ithalatında uygulanan gümrük vergisinin düşürülmesinin de sektöre nefes aldıracağını ifade etti. Öncel, son dönemde kronik hale gelen yüksek kira artış taleplerinin de perakende sektörünü zorladığını belirterek, bu konuda sektörün rahatlatılmasına yönelik düzenleme yapılması gerektiğini söyledi. Önerilerinin hayata geçirilmesi halinde yaşanan sorunların önemli ölçüde aşılabileceğine inandığını sözlerine ekledi.