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BMW 3 Serisi liderlik hedefiyle geldi

Teknolojik özellikleri ve yeni tasarımıyla iddiasını artıran Yeni BMW 3 Serisi, Türkiye’de satışa sunuldu. Hakan Tiftik, “BMW’nin gelmiş olduğu son noktayı temsil eden en önemli modelimizle sınıfında liderlik hedefliyoruz” dedi.

BMW 3 Serisi liderlik hedefiyle geldi
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