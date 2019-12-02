BMW, Çin'de otomobil fabrikası kuruyor

02 Aralık 2019

Alman lüks otomobil üreticisi BMW ve Çinli ortağı Great Wall Motor, Çin'de yılda 160 bin araç üretim kapasiteli yeni bir fabrika kurmak için anlaştılar. Kurulacak bu yeni fabrikada BMW'nin MINI markası altında elektrikli otomobil üretilecek. Tesis ayrıca Great Wall Motor'un geliştirdiği modellerin de üretimini yapacak.



650 milyon euro yatırım ile Zhangjiagang kentinde kurulacak olan ve 3 bin kişiye istihdam sağlayacak yeni fabrikanın inşaası 2022 yılında tamamlanacak.