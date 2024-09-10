BMW kâr beklentisini düşürdü: Gerekçe teknik sorunlar ve Çin'deki düşük talep

BMW, 2024 yılı kârlılık beklentisini düşürdüğünü açıkladı. Şirket, araç teslimatlarını durduran teknik sorunlar ve Çin pazarında devam eden zayıf talep nedeniyle bu kararı aldığını duyurdu.

Alman otomobil üreticisi, faiz ve vergi öncesi kâr (EBIT) marjının 2024 için yüzde 6 ile yüzde 7 arasında olmasını beklediğini söyledi. Daha önce bu oranı yüzde 8 ile yüzde 10 arasında öngördüğünü açıklamıştı.

CNBC-e'nin haberine göre; bu açıklamanın ardından şirketin hisseleri, yüzde 5,3 değer kaybetti.

BMW, aşağı yönlü bu revizyonun, tedarikçisinden aldığı Entegre Fren Sistemi ile ilgili teslimat durdurmaları ve teknik önlemlerden kaynaklandığını ifade etti.

Sorun 1,5 milyonu aşkın aracı etkiledi

Şirket ayrıca, Çin'deki zayıf talebin satışları olumsuz etkilediğini belirterek, dünyanın ikinci büyük ekonomisinde zorluk yaşayan otomobil üreticileri arasına katıldığını kaydetti.

BMW, daha önce bir artış beklediği teslimatlarda ise hafif bir düşüş öngördüğünü söyledi ancak net bir rakam vermedi.

Entegre fren sistemleriyle ilgili teknik sorunlar 1,5 milyondan fazla aracı etkiledi. Bu durumun üçüncü çeyrekte yüksek üç haneli milyonlar düzeyinde ek garanti maliyetlerine yol açacağını da ekledi.