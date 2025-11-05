BMW'den güçlü kâr artışı: Gözler yeni iX3 modelinde

Alman otomotiv devi BMW, üçüncü çeyrekte maliyetlerin azalmasının etkisiyle net kârını önemli ölçüde artırdı ve yıl sonu hedeflerini koruyacağını duyurdu. Şirket, 2026 yılında piyasaya süreceği yeni iX3 modeliyle talebin yeniden güçleneceğini öngörüyor.

Kâr 1,7 milyar euroya çıktı

BMW'nin üçüncü çeyrek vergi sonrası kârı, geçen yılın aynı dönemindeki 476 milyon eurodan 1,70 milyar euroya yükseldi.

Gelirler, 33,84 milyar euro olan piyasa beklentisinin hafif altında kalarak 32,31 milyar euro olarak gerçekleşti.

Şirketin faiz ve vergi öncesi kârı (EBIT) yüzde 33 artışla 2,26 milyar euroya ulaştı. Grup EBIT marjı yüzde 7,2'ye, otomotiv biriminin EBIT marjı ise yüzde 5,2'ye çıktı. Bu oran, analistlerin yüzde 4,9'luk tahminini geride bıraktı. BMW'nin otomotiv gelirleri ise 28,51 milyar euro olarak açıklandı.

Çin'de zayıf talebe rağmen hedefler korundu

BMW, bünyesinde barındırdığı Mini ve Rolls-Royce markalarıyla birlikte 2025 yılı hedeflerinde değişikliğe gitmedi.

Şirket, Çin pazarındaki zayıf talebe rağmen araç teslimatlarında sınırlı artış beklediğini bildirdi.

Buna karşın BMW, kısa süre önce 2025 görünümünü Çin'deki talep düşüşü ve ABD Başkanı Trump'ın otomobil tarifelerinin olası etkileri nedeniyle aşağı yönlü revize etmişti.

Yeni iX3 modeliyle 2026'da ivme bekleniyor

BMW, Neue Klasse platformunda geliştirilen yeni iX3 modelinin 2026'da üretime gireceğini açıkladı. Şirket, bu modelle büyüme ivmesinin yeniden artacağını ve Avrupa'daki yeni siparişlerin beklentilerin üzerinde geldiğini duyurdu.