BMW'nin cirosu ve kârı analist tahminlerinin altında kaldı

Alman lüks otomobil üreticisi BMW, 2023’ün dördüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin ciro ve kar rakamları analist beklentilerinin altında kaldı.

Dördüncü çeyrekte BMW:

* 36,42 milyar euro ciro,

* 1,88 milyar euro faiz ve vergi öncesi kar (FAVÖK),

* 1,55 milyar euro net kar elde etti.

Analist beklentileri ise daha yüksek olup;

* 41,86 milyar euro ciro,

* 2,54 milyar euro faiz ve vergi öncesi kar,

* 1,72 milyar euro net kar yönündeydi.

2024 genelinde net kar yüzde 36,9 düştü

2024 yılı geneline bakıldığında BMW'nin net karı yüzde 36,9 düşerek 7,68 milyar euroya, cirosu ise yüzde 8,4 azalarak 142,4 milyar euroya geriledi.

Şirket, bu yıl satışlarında hafif bir artış beklediğini ancak kazançlarının sabit kalacağını öngörüyor. BMW'nin açıklamasında, Çin’deki talep kayması, gümrük tarifeleri ve tedarik zinciri maliyetlerinin finansal baskıları artırdığı belirtildi.

BMW, Çin pazarında zorluklarla karşı karşıya

Çin, dünyanın en büyük otomobil pazarı olmasına rağmen Avrupalı üreticiler için zorlu bir döneme girdi. Yerel markalar derin indirimler sunarken, zayıflayan Çin ekonomisi lüks harcamaları olumsuz etkiledi.

BMW için Çin büyük önem taşıyor, zira grup gelirlerinin yaklaşık üçte biri bu ülkeden geliyor. Ancak, yerel markalarla rekabet, gümrük vergileri ve tüketici talebindeki düşüş BMW gibi üst segment Alman üreticilerini zorluyor.

BMW’nin 2024’te satışlarını artırma hedefi bulunsa da, kazançlarını koruma konusunda temkinli olduğu görülüyor. Şirket, tedarik zinciri maliyetleri ve ticari engeller nedeniyle marjlarını korumakta zorlanabilir.