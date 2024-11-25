Bölgenin en büyüğü Türkiye

Fransız markanın 5008 modeli tazelendi ve Türkiye’de satışa su­nuldu. Global E- Lion projesi bağlamında Avrupa’da elekt­rikli araçta lider olmak iste­yen Peugeot 2024 yılında 2023 yılına oranla elektrikli satış­larını yüzde 10 oranında yük­seltti. 2025 yılındaki hedef ise 2024’ü geçmek. Markanın Türkiye Genel Müdürü Gup­se Kaplan, “Tüm bu elektrikli ve yeni model dönüşümü mar­kamızın performansını çok olumlu biçimde etkiliyor.

Ön­celikle global açıdan baktığı­mızda Peugeot markası, bugün yaklaşık 150 ülkede satış yapan ve her yıl bir milyon üzerin­de araç satan global bir marka olarak, toplam Stellantis Gru­bu satışlarının tüm dünyada 5’te 1’ini, Avrupa satışlarının ise 3’te 1’ini tek başına yapıyor. Hali hazırda 2024 yılının ilk 10 ayı sonunda ise globalde yakla­şık 900 bin adetlik satış başarı­sı elde edildi” dedi.

"Pazarı olumlu öngördük doğru tespit ettik"

Kaplan “Türkiye özeline ge­lecek olursa önce hem genel pazar hem de Peugeot olarak sene başında açıkladığımız hedeflerimizle ilgili hususları vurgulamak isterim. Sene ba­şında yaptığımız iletişimler­de Stellantis Türkiye olarak hep pozitif ve iyimser tarafta olduk.

Bu nedenle 2024 yılın­da pazarın 1 milyon adet civarı hatta bir tık üstünde kapana­cağını düşünüyoruz demiştik. Bu noktada genel pazar öngö­rümüz konusunda sene başın­dan grup olarak da marka ola­rak da doğru bir vizyonla tes­pit yaptığımızı söyleyebilirim. Biz baştan beri zaten olumlu konuşuyorduk” diye konuş­tu. Bu yılı 70 bin bantlarında kapatacaklarının altını çizen Kaplan, ekim ayı itibarıyla Or­tadoğu ve Afrika bölgesinin en çok Peugeot satılan pazarının Türkiye olduğunu da ilave et­ti.

Elektrikli araçlarda da he­deflerine paralel ilerledikleri­ni kaydeden Kaplan, 5008 ile birlikte dönüşüm yılını kapat­maya hazırlandıklarını söyle­di. Oldukça güçlü bir elektrikli ürün gamına sahip olan Peu­geot’nun satışlarının yüzde 8’ini elektrikliler oluşturuyor. Rakam küçük gözükse de ge­çen yıl bu oran yüzde 1 civarın­daydı. 5008 özelinde satışların yüzde 25’İnin elektrikli olaca­ğı öngörüsü de önemli. Satış­ların yüzde 70 oranında nakit olarak yapılması da hala kredi­ye ulaşmanın çok zor olduğu­nu hatırlatıyor.