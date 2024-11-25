Bölgenin en büyüğü Türkiye
Avrupa’da elektrikli araç pazarında lider olmayı hedefleyen Peugeot, 2024'te geçen yıla oranla elektrikli satışlarını yüzde 10 artırdı. 5008 modelini yenilerek Türkiye pazarına sunan marka, ekim ayında Ortadoğu ve Afrika bölgesinde en fazla satışı Türkiye'de gerçekleştirdi.
Fransız markanın 5008 modeli tazelendi ve Türkiye’de satışa sunuldu. Global E- Lion projesi bağlamında Avrupa’da elektrikli araçta lider olmak isteyen Peugeot 2024 yılında 2023 yılına oranla elektrikli satışlarını yüzde 10 oranında yükseltti. 2025 yılındaki hedef ise 2024’ü geçmek. Markanın Türkiye Genel Müdürü Gupse Kaplan, “Tüm bu elektrikli ve yeni model dönüşümü markamızın performansını çok olumlu biçimde etkiliyor.
Öncelikle global açıdan baktığımızda Peugeot markası, bugün yaklaşık 150 ülkede satış yapan ve her yıl bir milyon üzerinde araç satan global bir marka olarak, toplam Stellantis Grubu satışlarının tüm dünyada 5’te 1’ini, Avrupa satışlarının ise 3’te 1’ini tek başına yapıyor. Hali hazırda 2024 yılının ilk 10 ayı sonunda ise globalde yaklaşık 900 bin adetlik satış başarısı elde edildi” dedi.
"Pazarı olumlu öngördük doğru tespit ettik"
Kaplan “Türkiye özeline gelecek olursa önce hem genel pazar hem de Peugeot olarak sene başında açıkladığımız hedeflerimizle ilgili hususları vurgulamak isterim. Sene başında yaptığımız iletişimlerde Stellantis Türkiye olarak hep pozitif ve iyimser tarafta olduk.
Bu nedenle 2024 yılında pazarın 1 milyon adet civarı hatta bir tık üstünde kapanacağını düşünüyoruz demiştik. Bu noktada genel pazar öngörümüz konusunda sene başından grup olarak da marka olarak da doğru bir vizyonla tespit yaptığımızı söyleyebilirim. Biz baştan beri zaten olumlu konuşuyorduk” diye konuştu. Bu yılı 70 bin bantlarında kapatacaklarının altını çizen Kaplan, ekim ayı itibarıyla Ortadoğu ve Afrika bölgesinin en çok Peugeot satılan pazarının Türkiye olduğunu da ilave etti.
Elektrikli araçlarda da hedeflerine paralel ilerlediklerini kaydeden Kaplan, 5008 ile birlikte dönüşüm yılını kapatmaya hazırlandıklarını söyledi. Oldukça güçlü bir elektrikli ürün gamına sahip olan Peugeot’nun satışlarının yüzde 8’ini elektrikliler oluşturuyor. Rakam küçük gözükse de geçen yıl bu oran yüzde 1 civarındaydı. 5008 özelinde satışların yüzde 25’İnin elektrikli olacağı öngörüsü de önemli. Satışların yüzde 70 oranında nakit olarak yapılması da hala krediye ulaşmanın çok zor olduğunu hatırlatıyor.