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Bölgenin en büyüğü Türkiye

Avrupa’da elektrikli araç pazarında lider olmayı hedefleyen Peugeot, 2024'te geçen yıla oranla elektrikli satışlarını yüzde 10 artırdı. 5008 modelini yenilerek Türkiye pazarına sunan marka, ekim ayında Ortadoğu ve Afrika bölgesinde en fazla satışı Türkiye'de gerçekleştirdi.

Dünya Gazetesi
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Fransız markanın 5008 modeli tazelendi ve Türkiye’de satışa su­nuldu. Global E- Lion projesi bağlamında Avrupa’da elekt­rikli araçta lider olmak iste­yen Peugeot 2024 yılında 2023 yılına oranla elektrikli satış­larını yüzde 10 oranında yük­seltti. 2025 yılındaki hedef ise 2024’ü geçmek. Markanın Türkiye Genel Müdürü Gup­se Kaplan, “Tüm bu elektrikli ve yeni model dönüşümü mar­kamızın performansını çok olumlu biçimde etkiliyor.

Ön­celikle global açıdan baktığı­mızda Peugeot markası, bugün yaklaşık 150 ülkede satış yapan ve her yıl bir milyon üzerin­de araç satan global bir marka olarak, toplam Stellantis Gru­bu satışlarının tüm dünyada 5’te 1’ini, Avrupa satışlarının ise 3’te 1’ini tek başına yapıyor. Hali hazırda 2024 yılının ilk 10 ayı sonunda ise globalde yakla­şık 900 bin adetlik satış başarı­sı elde edildi” dedi.

"Pazarı olumlu öngördük doğru tespit ettik"

Kaplan “Türkiye özeline ge­lecek olursa önce hem genel pazar hem de Peugeot olarak sene başında açıkladığımız hedeflerimizle ilgili hususları vurgulamak isterim. Sene ba­şında yaptığımız iletişimler­de Stellantis Türkiye olarak hep pozitif ve iyimser tarafta olduk.

Bu nedenle 2024 yılın­da pazarın 1 milyon adet civarı hatta bir tık üstünde kapana­cağını düşünüyoruz demiştik. Bu noktada genel pazar öngö­rümüz konusunda sene başın­dan grup olarak da marka ola­rak da doğru bir vizyonla tes­pit yaptığımızı söyleyebilirim. Biz baştan beri zaten olumlu konuşuyorduk” diye konuş­tu. Bu yılı 70 bin bantlarında kapatacaklarının altını çizen Kaplan, ekim ayı itibarıyla Or­tadoğu ve Afrika bölgesinin en çok Peugeot satılan pazarının Türkiye olduğunu da ilave et­ti.

Elektrikli araçlarda da he­deflerine paralel ilerledikleri­ni kaydeden Kaplan, 5008 ile birlikte dönüşüm yılını kapat­maya hazırlandıklarını söyle­di. Oldukça güçlü bir elektrikli ürün gamına sahip olan Peu­geot’nun satışlarının yüzde 8’ini elektrikliler oluşturuyor. Rakam küçük gözükse de ge­çen yıl bu oran yüzde 1 civarın­daydı. 5008 özelinde satışların yüzde 25’İnin elektrikli olaca­ğı öngörüsü de önemli. Satış­ların yüzde 70 oranında nakit olarak yapılması da hala kredi­ye ulaşmanın çok zor olduğu­nu hatırlatıyor.