Borcu olan araç sahipleri dikkat: Muayene için kritik tarih

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TÜVTÜRK, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yürütülen vergi borcu yapılandırması kapsamında, borçlarını yapılandıran araç sahiplerinin araç muayenelerini yaptırabileceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, araç sahiplerine tanınan muayene imkanına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Borcu olan araçlar muayeneye giremiyor

Mevcut uygulamaya göre motorlu taşıtlar vergisi (MTV), MTV'ye bağlı gecikme zammı ve faizi, vergi cezaları, trafik idari para cezaları ile kara yolları geçiş ücreti ve idari para cezası kaynaklı borçları bulunan araç sahipleri, bu yükümlülüklerini yerine getirmeden araç muayenesi yaptıramıyor.

Ancak söz konusu borçlarını yapılandırarak taksitlendiren araç sahipleri, yapılandırma süresi boyunca araçlarını muayeneye götürebiliyor. Böylece araç sahipleri hem yasal yükümlülüklerini yerine getirmiş oluyor hem de araçlarını trafiğe çıkarmaya devam edebiliyor.

Başvurular 31 Ağustos'a kadar yapılacak

Vergi borcu yapılandırmasından yararlanmak isteyen araç sahiplerinin başvurularını 31 Ağustos'a kadar tamamlaması gerekiyor. Uygulamaya ilişkin detaylı bilgilere Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

"Araç muayenelerini geciktirmemelerini tavsiye ediyoruz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TÜVTÜRK Genel Müdürü Koray Özcan, araç muayenesinin trafik güvenliği açısından yerine getirilmesi gereken önemli bir yükümlülük olduğunu belirtti.

Borcunu yapılandıran araç sahiplerinin yapılandırma süresi boyunca muayene işlemlerini yaptırabildiğini vurgulayan Özcan, "Biz de Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen bu uygulamaya ilişkin araç sahiplerini bilgilendirerek sürece katkı sağlıyoruz. Başvuru süresi devam ederken, bu imkandan yararlanabilecek araç sahiplerinin işlemlerini zamanında tamamlamalarını ve araç muayenelerini geciktirmemelerini tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.