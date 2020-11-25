Borusan Araç İhale, yeni markası Otonakit'i tanıttı

Borusan Holding kuruluşu Borusan Araç İhale, ikinci el aracın fiyatı tespit edilip anlaşma sağlandıktan sonra anında satın alma ve kullanıcıya nakit ödeme imkanı sunan yeni markası Otonakit'i Gebze ofisinden online olarak düzenlediği basın toplantısı ile tanıttı.

Bugüne kadar yaklaşık 600 bin aracın operasyonu ve 220 bin aracın satışına aracılık eden Borusan Araç İhale, Otonakit markası ile aracını satanlara anında ve nakit ödeme yapıyor.

Borusan Araç İhale bünyesinde bireysel müşterilere ikinci el araç alım hizmeti veren Otonakit, aracını satmak isteyen herkese Borusan güvencesiyle online fiyat sunarak, hızlı ve anında alım hizmeti veriyor.

Satış yapmak için araç sahibi Otonakit.com web sitesini ziyaret ederek aracının özelliklerini limitler dâhilinde giriyor. Ardından cep telefonuna gelen SMS mesajındaki kodu girerek, kendi beyanına istinaden aracı için teklif edilen nakit alım bedelini öğrenebiliyor. Kullanıcılar, teklifi uygun bulması halinde en fazla 3 iş günü içinde web sitesi üzerinden online randevu talebi oluşturabiliyor.

Hali hazırda Gebze’de Borusan Araç İhale merkez lokasyonuna ilave 4 şehirde 5 lokasyonda hizmet veren TSE onaylı, bağımsız Otonakit ekspertiz noktalarından dilediğine aracını götürüyor. Randevuda aracın ekspertizi yapılıyor. Kullanıcı nihai fiyatı onayladığı takdirde Otonakit, aracı anında satın alıyor ve nakit olarak ödemeyi yapıyor.

“Gerçek fiyat teklifi sunuyoruz"

Otonakit ile ilgili bir açıklama yapan Borusan Araç İhale Genel Müdürü Sinan Barutçuoğlu, “Bugün piyasadaki ikinci el araç alım servislerinin bazılarında kullanıcıya internetten çok cazip görünen bir fiyat veriliyor, ama ekspertize gittiklerinde verilen nihai satış fiyatı ilk verilen fiyatın oldukça altında kalabiliyor. Bu da aracını satan için müthiş bir hayal kırıklığı oluyor. Biz bu hayal kırıklığına son veriyoruz. Internet fiyatımız ile kati fiyat arasında uçurumlar olmasını istemiyoruz. Yani tabiri caizse Otonakit’te kötü sürpriz yok diyoruz. Bu, tabi Borusan’ın sektördeki 20 yıllık deneyimini ve güvencesini, yenilikçi bir yaklaşımla Otonakit’e aktarmamızdan ileri geliyor." ifadelerini kullandı

Altı lokasyonda hizmet veriyor

Doğru fiyatlamanın kendileri için çok kritik olduğunu belirten Baratçuoğlu, Otonakit’ten alınan araçları kurumsal alıcı müşterilerine sattıklarını aktardı. "Burada satıcı müşterilerimizi memnun ederken bizim de sürdürülebilir olmamızı sağlayacak en yüksek fiyat seviyesini bulmaya çalışıyoruz" diyen Barutçuoğlu, "Malum çok değişken bir pazarımız var, bu gerçekten zor bir iş. Hassas fiyatlama için sene başında fiyatlama servisimizi yapay zeka/makine öğrenmesi ile desteklediğimizi duyurmuştuk. Bu alanda yatırımlarımıza devam ediyor ve ileride her marka/model araçta en isabetli ve güncel teklifleri sunabilmeyi arzuluyoruz." şeklinde konuştu.

Şu anda İstanbul, Kocaeli, Ankara, İzmir ve Bursa’da toplam 6 lokasyonda hizmet verdiklerini bildiren Barutçuoğlu, her lokasyonda kendi uzman personellerinin bulunduğunu söyledi. Böylece ekspertizde oluşabilecek farklılıklara göre hemen revize fiyat sunarak müşterilerini bekletmediklerini kaydeden Barautçuoğlu, "Yine banka anlaşmalarımız ile arzu eden müşterilerimize satış öncesinde güvenli ödeme hizmeti sunuyoruz. Önümüzdeki yıl servis verdiğimiz şehir ve lokasyon sayımızı artırarak, senenin sonunda aylık bin araba temposunu yakalayıp Otonakit kanalıyla 6 binin üzerinde araç alım satımı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." dedi.